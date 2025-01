Invecchiamento attivo e territorio, a Vaccarizzo Albanese riparte il servizio civile

Favorire inclusione, partecipazione, autonomia, il benessere e l’invecchiamento attivo degli over 65 attraverso laboratori sociali, supporto domiciliare, tele-compagnia e corsi di alfabetizzazione digitale.

Valorizzare il territorio e incentivare la sostenibilità tramite pratiche ecologiche, recupero di spazi urbani, campagne di sensibilizzazione ambientale, escursioni e giornate ecologiche, rafforzando la coesione sociale.

Sono, questi, gli obiettivi dei due diversi progetti del Servizio Civile Universale che coinvolgeranno 7 giovani volontari. Le candidature dovranno pervenire entro giovedì 18 febbraio.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo, invitando i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 28 anni a cogliere questa importante opportunità formativa a beneficio della comunità.

Promossi in collaborazione con la società cooperativa Taxi Verde i due percorsi prevedono l’assegnazione di 3 unità al progetto PIÙ ATTIVI, PIÙ SAGGI destinato a dare supporto alle persone anziane che vivono in condizioni di disagio e 4 a quello intitolato COESI E SOSTENIBILI.

Ciascun volontario selezionato riceverà un assegno mensile di 507,30 euro e parteciperà attivamente alla realizzazione delle attività previste.

Per candidarsi, è necessario possedere la cittadinanza italiana, europea o di Paesi extra UE con regolare permesso di soggiorno, avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) e non aver riportato condanne per reati gravi.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 di giovedì 18 febbraio 2025.