L’8 gennaio a Bovalino va in scena l’opera teatrale “Natale in casa Cupiello”

Mercoledì 8 gennaio, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze dell’IIS Francesco La Cava di Bovalino, andrà in scena NATALE IN CASA CUPIELLO, un’opera teatrale tragicomica di Eduardo De Filippo riadattata in dialetto calabrese da Domenico Bonaparte e Rosario La Seta.

È dai primi anni Sessanta che i giovani e meno giovani di Bovalino Superiore si cimentano nella realizzazione di opere teatrali di carattere sacro o ludico. Nel corso del tempo sono cambiati i volti, ma non gli obiettivi che hanno animato le varie generazioni che si sono susseguite: quello di fare socialità e cultura.

Gli interpreti saranno Antonella Marzano, Francesco Bailon, Pasquale Blefari, Filippo Musitano, Claudia Albanese, Ferdinando Piccolo, Giuseppe Longo, Carlo Blefari, Aurora Maesano, Rosamaria Longo, Samuel Princi e Vincenzo Albanesi, con la regia del Prof. Domico Bonaparte, che nel corso degli anni ha fatto conoscere il meraviglioso mondo del teatro a decine di studenti bovalinesi e non solo.

Un ringraziamento speciale va all’IIS Francesco La Cava di Bovalino, guidato dalla Dirigente Dott.ssa Mariantonia Puntillo e dal vicepreside Prof. Francesco Bonaparte, e all’Elettroacustica Service di Nicodemo Ferraro.

Natale in Casa Cupiello è, dal lontano 1931, uno dei classici delle festività natalizie. Nella sua messa in scena si sono cimentati tutti i più grandi attori italiani.

Noi vogliamo offrirvi la nostra versione di questa magnifica opera, per concludere le feste con quel misto di riflessione e ilarità che sono Eduardo ha saputo regalarci.