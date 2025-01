Migliaia di presenze per gli eventi natalizi di “Vivi La Magia del Natale a Praia a Mare”

L’amministrazione comunale di Praia a Mare, il sindaco Antonino De Lorenzo in testa, traccia un bilancio di “Vivi La Magia del Natale”, programma di eventi di intrattenimento realizzati nel corso delle vacanze di Natale appena concluse.

Dagli appuntamenti fissi lungo il Viale della Libertà illuminato dalle luci d’artista alla musica d’autore e agli spettacoli di cabaret e per i più piccoli, passando dal Capodanno in Piazza e fino alla Befana in Parapendio: gli amministratori si dicono soddisfatti dei risultati registrati.

“Praia a Mare commentano dal municipio ha offerto a residenti e visitatori un racconto natalizio che ha mescolato tradizione e innovazione, regalando emozioni e mostrando il suo vero volto, quello migliore, di un paese che nell’armonia dei contrasti trova la sua sintesi”.

L’accento viene posto, in particolare, sul live di domenica 5 gennaio con Michele Zarrillo a scaldare Piazza della Resistenza, colma di spettatori. “Un concerto appassionante ancora gli amministratori comunali.

Magnifico il colpo d’occhio delle luci dei cellulari agitati, tra baci e abbracci, sulle note delle sue canzoni. In particolare aggiungono durante l’esecuzione de ‘L’elefante e la farfalla’.

L’intensità che vince sulle distanze: una simbologia concludono che racchiude il nostro messaggio ai cittadini, il nostro progetto nonché augurio per un 2025 di sintesi e unità”.

Successo straordinario di pubblico, inoltre, anche per l’evento musicale “Febbre Italiana” (21 dicembre), il live di Cecé Barretta (28 dicembre), lo show “80 & +” nella notte di Capodanno e il concerto di Paolo Belli, il giorno successivo.

Molto apprezzate e seguite anche le esibizioni dei cori Gospel e di musica classica nelle chiese cittadine, mentre il Villaggio di Babbo Natale si è confermato un grande attrattore per i più piccoli che, insieme ai loro genitori, sono arrivati da ogni parte per visitarlo e parlare direttamente con Babbo Natale.

“Questi eventi hanno mosso folle enormi che si sono riversate a Praia a Mare con ordine e massimo rispetto delle regole della sicurezza commenta il primo cittadino, Antonino De Lorenzo.

Sono soddisfatto perché tutta l’amministrazione comunale ha lavorato a questo progetto, ognuno per il suo ruolo, contribuendo alla riuscita.

Dispiace prosegue il sindaco che una minuscola porzione di praiesi non abbia ancora compreso che si tratta del frutto di una seria programmazione, mirata a fare di Praia a Mare un attrattore per diversi periodi dell’anno.

Sono molti di più, invece, i cittadini che hanno deciso di collaborare con la macchina amministrativa per renderlo possibile, una costante e non un risultato estemporaneo.

L’allestimento per circa un mese delle Luminarie d’artista, per fare un esempio, rappresenta un’offerta impensabile fino a qualche anno fa.

Ma soprattutto conclude De Lorenzo questo impegno amministrativo ha generato e genera flussi di consumo, preziosi per un’economia sempre sofferente in questi periodi”.