La Città Metropolitana di Reggio Calabria sui bus di Milano, Torino e Bologna con il nuovo brand territoriale Anima Autentica

A partire da oggi e per le prossime due settimane, per tutto il periodo delle festività natalizie, la Città Metropolitana di Reggio Calabria porta la sua “Anima Autentica” nelle città di Milano, Torino e Bologna con una campagna di marketing territoriale che punta a far conoscere la destinazione e a rafforzarne l’identità culturale e turistica.

Attraverso immagini iconiche e suggestive che raccontano una parte rappresentativa del patrimonio naturale, storico e paesaggistico del territorio reggino, il nuovo brand “Anima Autentica” sarà protagonista sugli autobus delle tre città, tutte collegate direttamente con l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

La campagna rappresenta un’azione concreta di valorizzazione turistica, mirata a richiamare l’attenzione di un pubblico nazionale in importanti centri urbani e a stimolare l’interesse verso una destinazione che incarna tradizione, autenticità e bellezza.

La scelta delle città di Milano, Torino e Bologna risponde alla volontà di raggiungere un bacino turistico ampio e ben collegato, intercettando i viaggiatori alla ricerca di una nuova destinazione per la loro prossima esperienza di viaggio.

“L’ obiettivo è quello di raccontare, nel contesto di una straordinaria esposizione, una terra capace di offrire esperienze autentiche a chi sceglie di visitarla” hanno commentato in una nota il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace, nella sua qualità di delegato al marketing.

“Il nostro è un invito a scoprire l’essenza più profonda e vera della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del suo straordinario territorio ricco di fascino e tradizioni.

L’obiettivo è quello di puntare sulla promozione territoriale con una strategia coerente che consenta il consolidamento dell’immagine del territorio generando attenzione nell’utenza, fiducia e credibilità nei confronti della nostra offerta turistica, che negli ultimi tempi si è molto arricchita grazie all’ampliamento della proposta culturale ed alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e naturalistico.

Tutte le nostre attività di promozione sono orientate alla narrazione di un luogo che combina autenticità, accoglienza e tradizione, capace di innovarsi in maniera dinamica, offrendo esperienze indimenticabili sul piano dell’offerta turistica.

Questa campagna è solo una delle tante iniziative previste nell’ambito della pianificazione marketing che mirano a posizionare la Città Metropolitana come una destinazione degna di attenzione nel panorama turistico nazionale ed internazionale”

Il nuovo marchio con cui la Città Metropolitana si presenta e che ha fatto il suo recente debutto nella fiera internazionale Artigiano in fiera, è frutto dello sviluppo del concept narrativo Anima Autentica da parte di Living Camera, Nel logo grafico il mare si trasforma nelle tessere di un mosaico, negli spicchi di un’arancia o in quelli del sole, che terminano nella spuma dell’onda per tornare al mare.

Richiama la protezione del drago del mosaico dell’antica Kaulon e il simbolo di infinito: dalla consapevolezza della storia più antica ad un futuro consapevole capace di raccontare la sua Anima Autentica.

Esprime l’essenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria: un territorio ricco di storia, bellezza e autenticità.

Questa iniziativa fa parte di un ampio piano di promozione turistica che punta ad incrementare e destagionalizzare i flussi di visitatori verso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a partire dai collegamenti diretti potenziati dell’Aeroporto Tito Minniti.