La Violenza Economica: un’ombra silenziosa sulla parità di genere

Praia a Mare, 26 novembre 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà un importante convegno dedicato al tema della violenza economica, una delle forme meno visibili ma estremamente insidiose di violenza di genere. L’appuntamento è fissato per sabato 30 novembre 2024, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Praia a Mare. L’evento è organizzato con il patrocinio della Commissione Regionale per l’Eguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna, del Lions Club Belvedere Marittimo Riviera dei Cedri, e dei Comuni di Praia a Mare, Tortora e Aieta. La violenza economica rappresenta un aspetto spesso trascurato della violenza di genere. Si manifesta attraverso il controllo delle risorse finanziarie, la svalutazione del lavoro domestico, la negazione dell’indipendenza economica e il controllo ossessivo delle spese quotidiane. Questi comportamenti generano una dipendenza psicologica ed economica che limita profondamente l’autodeterminazione delle donne. L’obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura di vera parità e rispetto nelle relazioni familiari ed economiche.

Il convegno, moderato dall’Avv. Norina Scorza, vedrà i saluti istituzionali di:

• On. Giuseppe Graziano, Consigliere Regionale;

• Anna Anselmo, Presidente Lions;

• Antonino De Lorenzo, Sindaco di Praia a Mare;

• Pasquale De Franco, Sindaco di Tortora;

• Antonio Iorio, Sindaco di Aieta.

Seguiranno interventi di esperti e figure istituzionali impegnate sul tema:

• Tonia Stumpo, Consigliere di Parità della Regione Calabria;

• Stefania Postorivo, Coordinatore Provinciale CRPO;

• Isabella Bencardino, Consigliere Comunale;

• Katia Torchio, Emilia Mezzatesta, Raffaella Grisolia ed Elvira Scorza.

L’iniziativa è un’occasione per approfondire una problematica che, purtroppo, affligge molte donne, spesso in silenzio. La partecipazione di tutta la cittadinanza è fortemente incoraggiata per contribuire alla creazione di una società più consapevole e rispettosa delle differenze di genere.