L’affido una famiglia in più per i minori calabresi a rischio

Una azione corale di Regione, Tribunali per i minorenni, Città Metropolitana, ASP, enti locali e associazioni per dare la possibilità al maggior numero possibile di bambini e ragazzi in grave difficoltà di potere crescere in una famiglia in quella d’origine laddove possibile in una sostitutiva attraverso l’affido e l’adozione.

Con priorità per la fascia zero cinque anni e per i bambini con bisogni speciali attraverso un progetto condiviso che preveda l’attivazione di una rete di famiglie- ponte e di singoli da formare e da sostenere.

Questa la sfida che sarà lanciata dal centro comunitario Agape nella intensa giornata di studio organizzata per mercoledì 27 novembre che si svolgerà, la mattina a palazzo Alvaro con inizio alle ore 9.00 e il pomeriggio presso la Chiesa del Crocifisso.

Il programma prevede, dopo i saluti di Domenico Mantegna per la Città Metropolitana, del Direttore generale dell’Aspe, Lucia Di Furia, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Basilicata Gianni Pensabene, del presidente dell’Ordine regionale degli Assistenti sociali Danilo Ferrara, l’introduzione per il Centro

Comunitario Agape dell’assistente sociale Nicoletta Latella, la relazione Introduttiva di Marco Giordano, psicologo, genitore affidatario della Fondazione Progetto famiglia di Napoli, gli interventi di Giovanni Schipani, neuropsichiatria infantile e genitore affidatario Agape, del Presidente del Tribunale per i Minorenni Marcello D’Amico, dei referenti degli ambiti territoriali Tiziana Catalano Villa San Giovanni, Daniela Campolo Melito Porto

Salvo, Sonia Bruzzese Caulonia, Vincenzo Sulla Reggio Calabria, Antonella Dominello Polistena, Saverio Latella Taurianova, Pietro Praticò Dirigente Politiche sociali Città Metropolitana, Geri Bantel Coordinamento regionale affido e associazioni. Interverrà l’ Assessore regionale al Welfare Caterina Capponi a seguire la replica di Marco Giordano con moderatore Giuseppe, Marino Giudice Onorario.

Il pomeriggio nel salone Spinelli Chiesa del Crocifisso di Via Tagliavia, in collaborazione con Agesci e Azione Cattolica Diocesana, con inizio alle ore 16,30, confronto e proposte sul tema famiglie aperte all’accoglienza e all’affido, le nuove sfide per Chiesa e associazioni, con gli interventi di Marco Giordano, Marika Micalizzi responsabile della zona Fata Morgana dell’Agesci, Francesca Chirico Presidente Azione Cattolica, Lucia e

Gianni Famiglia Affidataria a cui seguirà dibattito e testimonianze e conclusioni di Lucia Lipari vice presidente Centro Agape. Moderatrice Elisabetta Martelli volontaria servizio civile Agape e membro del comitato Zona del Bergamotto Agesci