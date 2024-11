Poesia e Arte contro la Violenza, un evento a Melicucco per dire “No” alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre alle ore 17:00, l’Azione Cattolica Parrocchiale “San Giovanni Paolo II” di Melicucco, organizza l’evento “Poesia che Abbraccia: Versi contro la Violenza” presso il Salone del Complesso Parrocchiale di via Mattia Preti.

L’incontro, moderato dalla giornalista e poetessa Prof.ssa Ilda Tripodi, intreccia poesia, arte e testimonianze per sensibilizzare sul tema della violenza e promuovere il sostegno alle vittime.

Dopo i saluti introduttivi della Referente, Dott.ssa Elena Nicolaci, e del parroco Don Pasquale Galatà, interverranno il Sindaco Prof. Ing. Francesco Nicolaci, il Commissario Capo Dott. Roberto Priolo, il Capitano Nicola De Maio, Comandante della Compagnia di Gioia Tauro, il Maresciallo Giuseppe Cesare, il Vice Brigadiere Maria Cacciola, la Prof.ssa Ilda Tripodi e la Dott.ssa Emanuela Cannistrà, Dirigente Scolastico.

I loro interventi offriranno l’opportunità di trasmettere messaggi di speranza e consapevolezza, coinvolgendo giovani e adulti in una riflessione collettiva volta a promuovere una società più giusta, sicura e rispettosa delle donne.

La poesia, filo conduttore dell’incontro, offrirà l’opportunità di mettere in luce la bellezza intrinseca di ogni individuo e la parte migliore dell’essere umano. Non solo un grido contro la violenza, ma anche una proposta di un cammino alternativo basato sull’amore per il prossimo e sulla cura delle relazioni umane.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione del poeta Mattia Fera, degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado accompagnati dai loro docenti, dei giovani del Servizio Civile Universale, dell’artista Antonella Minasi con la sua Associazione, e del Coro 206 Note, diretto dalla Dott.ssa Kety Sbaglia.

L’evento è aperto a tutta la comunità e invita a trasformare parole e arte in azioni concrete per un futuro di rispetto e non violenza.