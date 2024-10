Lamezia, il film in lingua inglese “Babylon” a “Cinema in biblioteca”

È in programma per domenica prossima, 6 ottobre 2024 alle 18, la proiezione del film Babylon; la pellicola in lingua inglese sarà proiettata nella sala multimediale del Chiostro di San Domenico a conclusione della prima parte della rassegna “Cinema in biblioteca” ideata e organizzata dall’Associazione culturale UNA.

Babylon con Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt, Jovan Adepo, scritto e diretto da Damien Chazelle nel 2022, ha ottenuto numerose candidature per diversi premi tra cui tre candidature agli Academy Award: Oscar per la miglior colonna sonora originale, Oscar per la migliore scenografia e Oscar per i migliori costumi.

L’opera di Chazelle è un film magmatico, densissimo di amore per il cinema in cui viene narrata Hollywood alle origini del suo mito, seguendo le vite di quattro innamorati della settima arte con traiettorie personali diversissime tra loro: il factotum Manuel (Diego Calva), l’aspirante diva Nellie LaRoy (Margot Robbie), il divo Jack Conrad (Brad Pitt) e il musicista Sidney (Jovan Adepo).



Nel film tutto scorre, nessuno rimane negli annali o nella memoria del pubblico tranne il cinema stesso, che è una tecnica ma anche una dimensione che gioca con l’esistenza di chi prova a dominarla: lo si vede nella traumatica transizione che investe tutti i personaggi, quella dal muto al sonoro. Illuminato dalle luci meravigliose di Linus Sandgren, attraversato dalle musiche di Justin Hurwitz (premiato con l’Oscar), molto discusso in America e nel mondo, ‘Babylon’ è il ‘Nuovo Cinema Paradiso’ di Damien Chazelle.

La rassegna “Cinema in Biblioteca” fa parte del progetto Lamezia Youth Library, proposto dal Sistema Bibliotecario Lametino e sostenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La rassegna dei film in lingua originale è una iniziativa che l’associazione UNA porta avanti ormai ben 11 anni, “un’idea divenuta nel tempo un vero e proprio progetto culturale – sottolinea Carlo Carere, presidente dell’associazione – un percorso unico nel suo genere che, anche in occasione di quest’ultima rassegna, ha registrato la presenza di tantissimi appassionati dei film in lingua originale. Ogni proiezione di Cinema in biblioteca ha avuto il suo immancabile pubblico confermando così la propositività di un’idea innovativa che occupa il suo meritato spazio nel panorama culturale calabrese”.

Al termine di questa prima fase della kermesse Carere ringrazia tutti coloro hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione: i volontari di UNA, i componenti del progetto Lamezia Youth Library, i rappresentanti del Sistema Bibliotecario Lametino. “Un team che ha dimostrato di saper essere una grande squadra, coesa e ben affiatata, per portare avanti un progetto che fa di Lamezia l’unica città calabrese dove si organizzano con successo le proiezioni dei film in lingua originale. Un progetto che non si ferma!”. Con la proiezione di Babylon chiude, infatti, la prima parte della rassegna Cinema in biblioteca che ritornerà con un nuovo e ricco calendario di proiezioni che inizieranno nel periodo natalizio e proseguiranno fino alla primavera 2025.