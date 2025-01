L’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” sulla fiumara del Gallico “una bomba idrogeologica”

La fiumara del Gallico ha origine sull’Aspromonte e sfocia nell’omonima zona del quartiere Gallico.

Oggi il tratto fluviale, compreso tra il Comune di Calanna e le Frazioni di Gallico e Villa San

Giuseppe, nel Comune di Reggio Calabria, si trova in uno stato di particolare degrado a causa

dell’assenza di manutenzione sia per quanto riguarda gli argini di contenimento sia, soprattutto,

per l’assenza da anni di bonifica dei greti e del letto dice Angelo Siclari, Presidente dell’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”.

In particolare la Fiumara è ormai invasa da un vero e proprio “bosco di canne”, di arbusti e piante

varie, rappresentando, in caso di piogge potenziale pericolo poiché potrà tranquillamente tracimare continua Siclari causando allagamenti alla strada adiacente SSV – Gallico/Gambarie ed ai numerosi insediamenti agricoli della Vallata che rappresentano fondamentale fonte di reddito, ed alle abitazioni ivi presenti.

Nello spirito di dovere collaborativo che contraddistingue il rapporto tra Associazioni locali e le Istituzioni competenti, abbiamo segnalato questa grave situazione di pericolo al Presidente della Regione Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Reggio, al Comando Carabinieri Forestali ed al Comando Polizia Municipale della città dello Stretto evidenzia Angelo Siclari, chiedendo un intervento di asportazione delle piante esistenti nel letto della Fiumara ed un’attività di manutenzione ai relativi argini, al fine di salvaguardare l'incolumità del territorio e della vallata.

Tali interventi oggi si rendono prioritari anche a causa del contesto in cui il cambiamento climatico acuisce gli eventi estremi, piogge intense incluse conclude Siclari.