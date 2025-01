Bando servizio civile. Open day CSV all’Unical

Promuovere l’opportunità di servizio civile tra gli studenti universitari. È questo l’intento del CSV Cosenza che lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio sarà presente al Punto CSV dell’Università della Calabria, al centro residenziale, per incontrare ragazzi e ragazze e presentargli l’occasione del nuovo bando in scadenza il prossimo 18 febbraio. Lo staff del Centro servizi, insieme ai volontari di alcune associazioni, sarà a disposizione degli studenti dalle ore 9.30 alle 13.30 per fornire informazioni e orientarli nella presentazione delle domande.

Il CSV Cosenza mette a disposizione 534 posti a Cosenza e provincia in 126 enti e 147 sedi di accoglienza nell’ambito del programma “Attivaneet 2025”. Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o possedere un regolare permesso di soggiorno, non aver riportato condanne penali. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari ad euro 507,30. Tutte le informazioni sul bando qui.