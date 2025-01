Le Ceramiche Seminaresi del Maestro Vincenzo Ferraro arricchiranno la XIV Edizione del Premio di Poesia “Ettore Pensabene”

Le meraviglie dell’artigianato Calabrese, le maschere Apotropaiche del Maestro Vincenzo Ferraro che rappresentano il simbolo della protezione, l’allegria di Bacco, accoglienza ed ospitalità, che nel contempo allontana le cattiverie delle persone; nella tradizione popolare per tenere lontani i malvagi ed i cattivi la maschera veniva posta al di fuori della porta.

Per la Cerimonia di Premiazione si lavora per l’organizzazione della Sala Museo FS Pietro Germi, molte le novità come look per ospitare i Poeti vincitori, che ricordiamo che sono sei ,per le due sezioni Italiano e Dialetto e, dieci per le Menzioni Italiano e Dialetto.

Tanti i partener che ci affiancano , l’azienda Ferraro Vincenzo,la Scuola Araniti, l’orafo Michele Affidato, Crisera’, Attina’ Forti, Fragomeni, Paper Store con la preparazione delle Pergamene, la Galleria d’arte Canale con i suoi capolavori, Carmelo Caratozzolo con il Dolce del Corso di Oppido Mamertina che preparerà la sua artistica Torta per il finale di Cerimonia.

Testimonial della serata Adela, ospite il noto artista di musica Popolare Tury Rugolo.

La commissione del premio,al gran completo: Rossana Rossomamdo, Elena Festa, Immacolata Cassalia e Francesco Miroddi.

Ricordiamo che la cerimonia si terrà nella Sala Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S Caterina, Domenica 26 gennaio alle ore 18,00.