Legambiente, si conclude una settimana di eventi per la Festa dell’Albero

Si conclude una settimana di eventi dedicati alla Festa dell’Albero realizzati dal Circolo Legambiente di Reggio Calabria. La storica campagna dell’associazione ambientalista, celebrata quest’anno in tutta Italia dal 21 al 24 novembre, vuole sottolineare l’importanza degli alberi per il bene del pianeta e delle nostre città e promuovere una cultura ecologista soprattutto tra i più giovani e nelle aree urbane. Ogni anno infatti vengono donati e piantati migliaia di alberi nelle vicinanze dei quartieri ad alta densità demografica, nei piazzali delle scuole, in aree da riqualificare oppure da ampliare.

Diversi sono stati gli incontri che hanno visto attivo il circolo cittadino nei giorni scorsi, in collaborazione con le scuole, l’Istituto Maria Ausiliatrice, il Convitto Tommaso Campanella, il Liceo scientifico Da Vinci, dove si sono svolti incontri di sensibilizzazione e sono stati donati degli alberelli da mettere a dimora. Con gli studenti, dai più piccoli agli adolescenti, si è dialogato sui temi della cura dell’ambiente, soprattutto sul valore dei gesti dei singoli e dei gruppi, che possono fare la differenza anche su piccola scala.

Nel pomeriggio di sabato è stata, inoltre, realizzata una giornata ecologica con il gruppo Scout Agesci 1, che ha previsto la pulizia straordinaria dell’area del Tempietto, intorno al Kobe Bryant Playground. È stata effettuata la raccolta differenziata di rifiuti abbandonati in modo illecito, multimateriale, carta, vetro e ingombranti.

“Un momento importante per testimoniare l’attenzione verso le aree recuperate del tessuto urbano, oggi a disposizione della cittadinanza, che hanno bisogno della cura di tutti”, sottolinea Daniele Cartisano, presidente del circolo Legambiente di Reggio Calabria, “Fondamentale la collaborazione con le istituzioni e gli enti locali per tutte le nostre iniziative. Ringraziamo il Settore Ambiente del Comune e la ditta Ecologia Oggi, che hanno reso possibile l’iniziativa, fornendo i materiali utili alla raccolta e occupandosi del ritiro straordinario dei rifiuti raccolti, e le istituzioni scolastiche che ci hanno accolto in questi giorni e ci hanno dato la possibilità di raccontare la nostra attività e i principi che la ispirano”.