L’oppidese Vincenzo Barca tra i 23 calabresi delegati al Congresso Nazionale dell’Anci

Vincenzo Barca a seguito dell’Assemblea dell’Anci Calabria svoltasi lo scorso 17 ottobre a Lamezia Terme è stato eletto tra, i 23 consiglieri delegati regionali al Congresso Nazionale dell’Anci al Lingotto Fiere di Torino tenutosi nei giorni scorsi dal 20 al 22 novembre, dove tra gli eventi di rilievo si è svolta l’elezione per acclamazione del Consiglio Direttivo e del Presidente Anci Nazionale 2024-2029 Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, nonchè la visita, presso il Lingotto, con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha evidenziato quanto sia importante il ruolo dei sindaci e di tutti gli amministratori degli enti locali nella vita democratica del nostro paese.

L’avv. Barca già in passato Vicesindaco del comune di Oppido Mamertina ha avuto diverse esperienze e ruoli in Anci, infatti è stato già componente di ben due Commissioni Anci nazionali, la Commissione Pubblica amministrazione, personale e relazioni sindacali e quella inerente le Politiche comunitarie e rapporti con organismi ue ed extra ue.

Barca oggi nel ruolo di Consigliere comunale ha dichiarato: ” Sono orgoglioso di rappresentare tutti i comuni Calabresi ed in particolare il mio comune, Oppido Mamertina. Insieme ai Sindaci, ai colleghi consiglieri ed in piena sinergia con la nostra Presidente Anci Calabria, Rosaria Succurro, che stimo tantissimo anche per le sue grandi capacità politiche, per l’equilbrio e la sensibilità più volte dimostrata concretamente sul campo, porteremo avanti le istanze dei comuni calabresi con la finalità di fare da trait d’union tra le istituzioni locali e nazionali, affrontando insieme le sfide future per migliorare la gestione amministrativa degli enti locali calabresi e lo sviluppo del nostro territorio. Nell’occasione mi sia consentito ringraziare Il Presidente, Senatore Maurizio Gasparri responsabile Nazionale Enti locali di Forza Italia che ha voluto riunirci presso la Sala arancione del Padiglione 2 del Lingotto per fare il punto della situazione e confrontarci anche rispetto agli interventi di amministratori di esperienza come Roberto Lagalla, attuale Sindaco di Palermo, già Assessore regionale ed ex Rettore dell’Università degli Studi di Palermo.

Infine un ulteriore ringraziamento al Vicesegretario nazionale del partito, il nostro Governatore Roberto Occhiuto, unitamente alla deputazione nazionale calabrese, in particolare agli Onorevoli Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, rispettivamente il primo Vice capogruppo alla Camera dei Deputati e Cordinatore Regionale, il secondo componente di diverse commissioni parlamentari e Coordinatore Provinciale di Forza Italia dell’area metropolitana di Reggio Calabria e da ultimo certamente, non per ordine di importanza, il mio fraterno amico, l’On.le Mimmo Giannetta Presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Calabria”.