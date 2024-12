L’ultimo consiglio comunale di Santa Maria del Cedro approva l’intero ordine del giorno

Dalla proposta avanzata da un privato per la ristrutturazione del cimitero ai nuovi servizi affidati alla Municipalizzata, dalle variazioni di bilancio alle aliquote Imu e fino alla spesa per i danni da maltempo.

Oggi, lunedì 30 dicembre 2024, il Consiglio comunale di Santa Maria del Cedro ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno, frutto di proposte del sindaco, Ugo Vetere.

Lo ha fatto con il solo voto della maggioranza: assenti infatti tutti i consiglieri di minoranza. Assente anche la consigliera di maggioranza Romina Farace.

L’assise ha votato a favore della proposta di finanza di progetto, iniziativa di un promotore privato, per la ristrutturazione e gestione del cimitero comunale di Santa Maria del Cedro situato nel centro storico e l’adeguamento del programma triennale delle opere pubbliche.

Sì dei consiglieri presenti anche alla proposta di dichiarare l’esistenza di un prevalente interesse pubblico a conservare alcuni immobili, già interessati da ordinanze di demolizione, presenti all’interno dell’ex campeggio Golden Sea, nei pressi del lungomare Gino Bartali.

Il Consiglio comunale è poi passata all’approvazione dell’affidamento per un altro anno di nuovi servizi alla Municipalizzata Servizi Srl.

Ovvero: raccolta degli ingombranti, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, verde pubblico, manutenzione di beni immobili, riparazioni di falegnameria, servizi cimiteriali, manutenzione viabilità e lavori complementari alla rete idrica e scuolabus.

Sono state inoltre riconfermate con il voto dei consiglieri le aliquote Imu per l’anno 2025. Votate positivamente anche le ratifiche di deliberazioni della Giunta comunale per variazioni del bilancio di previsione 2024-2026, una delle quali relativa a fondi Pnrr per le scuole.

L’assise ha poi votato sì per regolarizzare la spesa necessaria agli interventi urgenti lungo il corso del fiume Abatemarco a causa del maltempo di inizio dicembre 2024.

Approvato inoltre “l’addendum” per la gestione associata delle funzioni e dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione tra diversi comuni del territorio.

“Al Comune di Santa Maria del Cedro ha annunciato Vetere è stato assegnato un assistente sociale, una figura mai avuta prima presso l’ente”.

Infine, a chiusura del consiglio comunale, il primo cittadino ha reso ai presenti delle comunicazioni riguardanti alcuni comportamenti del consigliere di minoranza Biagio Farace, capogruppo di “Insieme per il Futuro”.