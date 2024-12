No allo scioglimento del comune di Filadelfia, l’esultanza del sindaco

«Il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo mi ha formalmente comunicato che, sulla base delle risultanza emerse dal lavoro effettuato dalla Commissione d’Accesso, che il Ministero dell’Interno non ha ritenuto sussistenti gli elementi per procedere allo scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Filadelfia».

Lo rende noto con soddisfazione Anna Bartucca, sindaca della cittadina vibonese.

«Ora aggiunge la prima cittadina l’azione amministrativa che non si è mai fermata (ricordo soltanto che sono attualmente in corso appalti per la realizzazione di opere pubbliche per oltre 15 milioni di euro e i progetti di accoglienza SAI che coinvolgono circa 130 cittadini stranieri integrati nella nostra comunità di cui 50 cittadini ucraini) proseguirà , ancor di più, con maggiore forza, slancio e consapevolezza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati nel rispetto di quelli che sono i principi di legalità e trasparenza».

Nel diffondere la notizia, inoltre, la sindaca esprime notevole compiacimento per il positivo esito con cui si è concluso il procedimento di indafine prefettiza e ringrazia tutte le autorità che vi hanno preso parte con un lavoro svolto eseguito in maniera egregia e proficua.

Tra essi i membri della Commissione di Accesso, i Prefetti che si sono succeduti, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza della Provincia di Vibo Valentia ed, infine, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

«Ringrazio tutti gli amministratori che in questi mesi sono stati al mio fianco conclude Bartucca e hanno continuato il loro importante lavoro nell’interesse della Comunità.

Ringrazio i dipendenti del Comune e i cittadini che hanno sempre manifestato il loro sostegno nei miei confronti e dell’amministrazione e che ci hanno stimolato ad andare avanti».