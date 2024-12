Magia del Natale a Melicucco: giovani e forze dell’ordine insieme

A Melicucco, in occasione delle festività natalizie, giovani e Carabinieri si sono riuniti per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia. Tra decorazioni natalizie, canti e momenti di confronto, è nato un legame ancora più forte tra le istituzioni e la comunità.

NOTA INTEGRALE

Melicucco (RC): Giovani e Carabinieri uniti nella magia del Natale

In occasione della festa di San Nicola, Patrono di Melicucco, circa 30 giovani di età compresa tra i 10 e i 19 anni hanno vissuto una giornata speciale presso la Stazione dei Carabinieri del paese, per un caloroso scambio di auguri natalizi.

L’iniziativa, che ha unito tradizione e spirito natalizio, ha visto protagonisti i ragazzi dell’Associazione Artistica di Antonella Minasi e del Gruppo Giovanile Parrocchiale di Melicucco. Guidati dal Comandante della Stazione, i giovani hanno potuto esplorare i locali della caserma, dialogare con i militari e conoscere da vicino il lavoro quotidiano dell’Arma dei Carabinieri.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato alla decorazione dell’albero di Natale della Stazione, arricchito con addobbi realizzati a mano dai ragazzi. Tra canti natalizi, musica e la condivisione di doni, l’ambiente della caserma si è trasformato in un luogo di festa, simbolo di comunità e vicinanza.

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno condiviso con i giovani preziosi consigli su come vivere in sicurezza, promuovendo il rispetto delle regole e la cultura della legalità. Questi momenti di dialogo hanno rafforzato il legame di fiducia tra l’Arma e la comunità giovanile, sottolineando l’importanza della collaborazione e del rispetto reciproco.

La giornata, organizzata in concomitanza con una ricorrenza di grande significato per Melicucco, ha rappresentato un’esperienza unica, in grado di unire tradizione, solidarietà e senso civico. Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri ha dimostrato il suo impegno nel costruire relazioni solide con i cittadini, soprattutto con le nuove generazioni, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per la comunità.