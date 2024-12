Mannarino e Straface presentano una proposta di legge per rivoluzionare l’emergenza urgenza

In data 06 Dicembre la III Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative si riunirà per valutare la proposta di legge recante: “Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del Soccorritore, dell’Autista Soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera” di cui sono prime firmatarie i Consiglieri regionali, Sabrina Mannarino (fdi) e Pasqualina Straface (fi).

<< La Proposta intende valorizzare queste figure consentendo loro di svolgere attività assistenziali e di primo soccorso attraverso il conseguimento di specifiche competenze tramite percorsi formativi che saranno attivati ad hoc, dando inoltre l’opportunità, al Terzo Settore e alle Associazioni di Volontariato qualificato, di divenire i protagonisti della rete di ingaggio e di formazione.>> dichiara l’avv. Mannarino, che aggiunge: <<L’intento è quello di rimodulare le condizioni generali di qualificazione e le modalità di formazione, la specificità di contesto e i reciproci rapporti all’interno dei vari ambiti organizzativi nei quali si collocano tali figure, tanto in regime di rapporto di lavoro secondo le diverse opzioni contrattuali, quanto a titolo volontario e gratuito>>

Conclude il Consigliere regionale:<<Ritengo sia molto importante valorizzare anche il servizio e il preziosissimo contributo che, all’interno del sistema di emergenza urgenza preospedaliera, è dato dalle Associazioni di volontariato OdV, che attraverso le reti nazionali di ANPAS, CRI, Misericordia e Solidarietà e ANAS, costituiscono un supporto fondamentale al sistema stesso a garanzia della sua sostenibilità complessiva. >>