Manovra, Rubano (FI) “seguire via indicata da Tajani”

“La proposta del Vicepremier Antonio Tajani presentata a Cernobbio, contiene spunti significativi per affrontare alcune delle sfide più urgenti del nostro Paese.

L’obiettivo di ridurre il debito pubblico tramite una politica di crescita è un passo essenziale per garantire stabilità e sostenibilità a lungo termine, con l’idea di un taglio dell’Irpef che potrebbe favorire una maggiore equità fiscale, includendo una platea più ampia di contribuenti.

In particolare, il sostegno alle giovani mamme, incluse le lavoratrici autonome, rappresenta un approccio moderno che rispecchia la necessità di adeguare le politiche familiari alla realtà lavorativa odierna, dove la flessibilità è fondamentale.

Allo stesso modo, il rifinanziamento del fondo di garanzia per i mutui dei giovani fino a 36 anni è una misura che potrebbe favorire l’accesso alla proprietà e dare una spinta significativa alla crescita economica.

Investire nelle competenze dei giovani è cruciale, non solo per il loro futuro, ma anche per la competitività del nostro sistema produttivo.”

Lo afferma in una nota Francesco Maria Rubano (FI), deputato di Forza Italia e componente della Commissione finanze.