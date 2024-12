Miele: un tesoro da scoprire. Appuntamento a Rende con il Rotary Club Sette Colli

COSENZA – Il miele, da sempre apprezzato per le sue straordinarie proprietà e il suo inconfondibile sapore, è il frutto del lavoro instancabile delle api e della tradizione secolare dell’apicoltura. Oggi, il miele artigianale rappresenta non solo un alimento pregiato, ma anche un vero e proprio patrimonio culturale e ambientale. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità e la qualità, il miele artigianale si distingue per la sua autenticità, la purezza e la varietà di gusti che rispecchiano il territorio e le stagioni. In questo contesto, il Rotary Cluib Sette Colli ha voluto organizzare un evento pubblico dal titolo “Pillole di miele”, un’iniziativa speciale che permetterà di scoprire il fascino di questo prodotto naturale ricco di innumerevoli proprietà.

L’evento, programmato per Mercoledì 11 Dicembre alle ore 19.30 presso l’Hotel S. Francesco di Rende, sarà introdotto dai saluti di Maria Francesca Valente, Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Orrico, esperto di Apicoltura e referente ARSAC Calabria, che relazionerà sul tema “Api: ruolo fondamentale per l’ecosistema e nella salute dell’uomo”, di Lucia Costantino, Vice Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli, che illustrerà i benefici del miele da un punto di vista cosmetico e farmaceutico, di Antonella De Luca, Presidente della Commissione Rotary Foundation del RC Cosenza Sette Colli, che parlerà dei benefici del miele nella nutrizione, e di Giuseppe De Lorenzo, apicoltore, che spiegherà come riconoscere il miele e degustarlo al meglio. Tutti sono invitati a partecipare.