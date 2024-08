Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Montebello Jonico 2024

Miss città di Montebello Jonico 2024 è Ilaria Aquilino di Reggio Calabria. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Giulia Garganese di Reggio Calabria. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Elisa Suppa di Vibo Valentia.

Il Comune di Montebello Jonico ha ospitato la diciannovesima tappa di Miss Italia Calabria.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale di Montebello Jonico, il sindaco Maria Foti, il numeroso pubblico per la calorosa accoglienza, chi segue da casa la nostra diretta Facebook, i giornalisti che ci seguono durante il nostro tour raccontando il nostro viaggio.

Grazie alla nostra super squadra di professionisti, le aspiranti miss e le loro famiglie. Ringraziamo la Regione Calabria e Calabria Straordinaria, che grazie al contributo della Legge 13/85 ci ha permesso di organizzare questo evento nel meraviglioso Comune di Montebello Jonico. Venite a visitare Montebello Jonico. Venite in Calabria!».

Montebello Jonico, un incantevole borgo situato a 425 metri sul livello del mare, affascina per il suo centro storico dal carattere medievale, con strette viuzze e gradinate che evocano un’atmosfera d’altri tempi.

Nonostante il devastante terremoto del 1783, che rese necessaria una quasi totale ricostruzione del paese, Montebello Jonico ha saputo preservare intatti i ruderi degli antichi castelli medievali, simboli di una storia millenaria. Il nome stesso, che potrebbe derivare da “Mons Bellus” (monte bello) o “Montis Belli” (monte della guerra), suggerisce la magnificenza dei panorami che circondano il borgo.

Da qui, si possono ammirare viste mozzafiato che spaziano su colline verdeggianti e distese marine. Una delle frazioni più significative di Montebello Jonico è Saline Joniche, il cui nome deriva dalle antiche saline appartenenti fin dall’XI secolo all’abbazia di Santa Maria di Terreti.

Il centro storico di Montebello Jonico è un luogo che invita alla scoperta. Tra le sue viuzze si trova la chiesa parrocchiale, che conserva una delle prime opere scultoree latine dell’Area Grecanica: la Madonna della Presentazione (XV-XVI secolo).

Tra il 14 e il 15 agosto, il borgo celebra la Morte e l’Assunzione della Madre di Dio con una suggestiva processione notturna.

Di particolare interesse sono le grotte di Lamia, nella contrada San Pietro di Fossato, legate alla leggenda di Lamia, amata da Zeus e trasformata in un mostro da Hera. Nella contrada Masella si trovano le Rocche di Prastarà, abitazioni preistoriche che furono rifugio di asceti come Sant’Elia lo Speleota e Sant’Arsenio.

Montebello Jonico offre numerose attrattive turistiche: i ruderi del Monastero di San Giovanni e Sant’Anastasio, il Castello Piromalli, le Grotte della Lamia, le Rocche di Prastarà e i laghetti naturali di Saline Joniche. Ogni angolo del borgo racconta una storia antica, invitando i visitatori a immergersi in un viaggio nel tempo tra storia, leggende e natura incontaminata.

Il Comune di Montebello Jonico ha accolto con entusiasmo la diciannovesima tappa del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia.

Il sindaco di Montebello Jonico Maria Foti: «Abbiamo ospitato con grande piacere Miss Italia Calabria. Grazie al finanziamento regionale, abbiamo avuto la possibilità di portare questa meravigliosa manifestazione a Saline Joniche nel Comune di Montebello; è una grande opportunità per la promozione del territorio.

Il nostro intento è far conoscere le sue potenzialità al resto della Calabria e dell’Italia tutta. Il Comune cerca di creare occasioni di sviluppo partendo dal turismo e dalla valorizzazione delle bellezze presenti sul territorio.

Abbiamo tanti siti di grande importanza come il castello, la piazzetta con splendide vedute sul Borgo di Pentedattilo, ma soprattutto abbiamo un mare meraviglioso. La spiaggia è il nostro orgoglio!».

La nuova edizione di Miss Italia Calabria, dal titolo “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, è molto più di un semplice concorso di bellezza, diventando una celebrazione della straordinaria ricchezza culturale e naturale della Regione.

L’evento, che ha richiamato un vasto pubblico, si è trasformato in un vero e proprio spettacolo, intrecciando arte, tradizione e bellezza in una serata indimenticabile. Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese e coreografie di Lia Molinaro, le partecipanti hanno sfilato indossando gli abiti tradizionali delle cinque province calabresi, realizzati dall’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo. La sigla ufficiale “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo, ha sottolineato il messaggio di bellezza e identità culturale che ha permeato tutta la manifestazione.

Novità di quest’anno è stata la presenza della coach Katya Giannini, che ha supportato le aspiranti miss, aiutandole ad affrontare il palcoscenico con sicurezza e serenità. La serata, condotta da Andrea De Iacovo, è stata ulteriormente impreziosita dall’esibizione del cantautore calabrese Michelangelo Giordano.

A proclamare la vincitrice della diciannovesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Maria Foti (sindaco di Montebello Jonico), Carlotta Caputo (Miss Calabria 2023), Antonia Coniglio (professoressa), Mariangela Cama (architetto), Gianni Foti (imprenditore), Egidio Pettè (imprenditore), Giuseppe Pirillo (Framesi), Orazio Foti (abbigliamento moda), Vincenzo Malacrinò (giornalista Gazzetta del Sud), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Anna Romeo (marketing Le Saline resort).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Montebello Jonico 2024 ha confessato di essere particolarmente emozionata «Mi sono commossa. Ho già partecipato lo scorso anno e non sono riuscita a vincere le provinciali.

Dedico questa fascia alla mia famiglia e a me stessa per non essermi mai arresa. Miss Italia è un’occasione per crescere e mettersi in gioco. Il mio sogno è laurearmi in biologia ed entrare nel mondo della moda. Penso che Miss Italia possa aiutarmi a realizzare il mio sogno».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 9 a Bagaladi, il 10 a Longobucco, l’11 a Colosimi, il 12 a Lungro, il 13 a Caminia, il 14 a Mottafollone, il 15 a Condofuri e il 16 a Mirto Crosia.

Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.