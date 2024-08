Nuova ambulanza a partire da domani attiva sul territorio di Isola Capo Rizzuto

Partirà domani, sabato 10 agosto il servizio aggiuntivo di trasporto sanitario d’urgenza presso la Postazione Territoriale di Isola di Capo Rizzuto.

Sarà operativo H24 dal 10 agosto al 15 settembre 2024, garantendo la presenza di un’ambulanza di tipo A, con un equipaggio composto da un autista soccorritore e un soccorritore con il supporto dell’Associazione Croce Verde Silana Volontari Pubblica Assistenza-Onlus – ETS.

Questo potenziamento è stato reso possibile grazie all’impegno costante dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che ha lavorato con dedizione per assicurare la massima sicurezza e tutela sanitaria durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

Lo stesso Sindaco ha più volte sollecitato, sia per iscritto che verbalmente, l’attivazione di questo servizio: “Ringrazio di cuore l’ASP di Crotone, in modo particolare il dottor Brambilla, per la risposta positiva e la pronta collaborazione dimostrata.

Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che mette al primo posto il benessere della nostra comunità e dei visitatori che scelgono Isola di Capo Rizzuto per le loro vacanze,” ha dichiarato il Sindaco Vittimberga.

Grazie a questo potenziamento, Isola di Capo Rizzuto si appresta ad affrontare l’estate con maggiore serenità, garantendo un servizio di emergenza all’altezza delle necessità del territorio.