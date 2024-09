Mobilità, Ferrante (Mit) “qualità della vita e sostenibilità trasporti binomio inscindibile”

“Qualità della vita e sostenibilità dei trasporti rappresentano un binomio inscindibile, soprattutto per le medie e grandi città in cui la mobilità gioca un ruolo determinante.

Il Mit è protagonista nell’attuazione di misure a sostegno della mobilità sostenibile su cui, anche grazie al PNRR, si stanno investendo risorse per 34 miliardi di euro”.

Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, che è intervenuto al convegno di apertura del Mobility Forum 2024, promosso da Comunicazione Italiana oggi a Roma.

“Una delle nostre priorità è quella di sviluppare il trasporto ad emissioni 0 con investimenti per 29 MLD € sul trasporto pubblico locale e su quello rapido di massa.

Non dimentichiamo ha aggiunto Ferrante gli oltre 750 MLN € destinati alla realizzazione di ciclovie e piste ciclabili su tutto il territorio italiano per lo sviluppo della ‘mobilità dolce’.

La sostenibilità non è una chimera e, come Governo, la stiamo perseguendo avendo chiaro il punto di caduta finale, convinti che ciò che oggi è percepito come un senso di necessità possa diventare nel tempo una vera e propria ‘forma mentis’”, ha concluso il Sottosegretario.