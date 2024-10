Nasce Federalberghi Extra Calabria, Giuseppe Palaia il nuovo presidente

Il direttivo Regionale ha deliberato di aderire a “Federalberghi extra”, il sindacato nazionale delle attività turistico ricettive extralberghiere e ha nominato Presidente regionale Giuseppe Palaia esperto di turismo e imprenditore nel segmento extra ricettivo.

Sono particolarmente contento dichiara Fabrizio D’Agostino per due motivi, primo perché si allargano i compiti e le funzioni di Federalberghi Calabria in quanto entreranno con noi tutte le attività extralberghiere (b&b – affittacamere – ostelli – residence) e secondo perché abbiamo scelto un valido imprenditore molto esperto in turismo e in dinamiche di accoglienza”.

Tutte le attività ricettive extralberghiere che si riconoscono nel codice etico della Federazione e che si impegnino a mantenere un comportamento rispettoso delle leggi e dei contratti, a tutela dei consumatori, dei lavoratori, delle imprese concorrenti e di tutta la collettività potranno aderire al sistema organizzativo di Federalberghi e potranno usufruire di una serie di servizi di assistenza legale, fiscale per fare chiarezza anche nella giungla normativa che si è creata.

“Sono grato a Federalberghi Calabria e onorato della nomina. La costituzione del gruppo extra regionale è importante verso l’integrazione dei vari segmenti dell’ospitalità e ricettività che operano sul territorio che vogliamo governare affinché venga premiato chi lavora in maniera professionale e non chi, di fatto, opera una concorrenza sleale rispetto a chi deve rispettare regole stringenti e onerose» spiega il neonominato Giuseppe Palaia.

“Vogliamo far emergere il sommerso e offrire un’ospitalità di qualità nel rispetto delle norme fiscali, igieniche e di pubblica sicurezza, come le comunicazioni obbligatorie degli alloggiati.

L’obiettivo fondamentale è quello di mettere in rete tutti gli operatori turistici del settore extra alberghiero al fine interfacciarci con le istituzioni per portare avanti le istanze della categoria.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.extra.federalberghi.it e scriverci all’indirizzo mail extra@federalberghicalabria.it.