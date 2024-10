Grave incidente nella notte a Reggio, non si accorge della rotonda e ci sale sopra

Nella nottata appena trascorsa, poco dopo l’una a Reggio Calabria si è verificato uno spettacolare incidente stradale.

Un uomo di 67 anni residente in un comune limitrofo alla guida del proprio veicolo, nel mentre percorreva il viale Europa in direzione sud, non si avvedeva della rotatoria situata nei pressi dell’ospedale Morelli, collidendo con la stessa e salendoci letteralmente sopra.

Nell’occorso sia l’uomo sia la sua compagna che viaggiava con lui, rimanevano feriti e venivano trasportati d’urgenza al Gom.

Sul posto interveniva solo pochi istanti dopo una pattuglia della Polizia Locale (il dispositivo di controllo del territorio notturno era stato rinforzato a causa dell’allerta meteo), che avviava ogni accertamento di competenza per ricostruire la dinamica del sinistro.

Per il conducente venivano subito richiesti gli esami clinici etilometrici e tossicologici al GOM , atteso il forte alito vinoso che gli agenti intervenuti hanno potuto percepire.