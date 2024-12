“Natale al Museo”, presentato il programma di iniziative al Museo Archeologico Lametino

Sono partite al Museo Archeologico Lametino le iniziative di “Natale al Museo”. Il calendario di appuntamenti dedicati a bambini e adulti particolarmente indicato per le famiglie accompagnerà i visitatori nell’atmosfera delle feste natalizie, un modo innovativo di vivere il museo come luogo di socializzazione.

“‘Natale al Museo’ è il tema del calendario di attività previste per le festività di Natale 2024 dichiara il Direttore del Museo Arch. Simona Bruni.

Aspettiamo con gioia tutta la comunità per vivere questa programmazione al Museo. Un calendario ricco di eventi, per un museo che vuole essere spazio partecipato per tutti i visitatori.

Il Natale è un momento nel quale possiamo cogliere l’occasione per un tempo di qualità con amici e famiglia. È per noi motivo di orgoglio che le famiglie, appassionati, la comunità tutta possano vivere da vicino il nostro inestimabile patrimonio culturale.”

Il calendario natalizio, cominciato domenica 8 dicembre con le visite guidate tematiche per la Festa dell’Immacolata, ha visto la musica ritornare all’istituto culturale lametino con la VIII kermesse d’inverno per specialità strumentali e vocali organizzata dalla associazione culturale Animula e promossa dalla Direzione Regionale Musei Calabria.

Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 dicembre spazio a due laboratori didattici, riservati, rispettivamente, a adulti fra i 20 e i 40 anni e a giovani utenti dai 10 ai 15 anni.

A cura di Marco Matarazzo e del personale del Museo, i due laboratori indagano i temi della ceramica a vernice nera nel mondo antico e delle anfore di Terina, la sub-colonia magnogreca che sorgeva nella Piana di Sant’Eufemia.

La settimana che precede il Santo Natale vedrà altri momenti culturali al Museo Archeologico Lametino.

Giovedì 19 dicembre si svolgerà una conferenza sulla ceramica con l’esposizione delle opere realizzate all’interno dei laboratori di ceramica per adulti svolti al Museo per tutta la stagione autunnale.

La visione ed esposizione delle opere ceramiche farà da cornice a un incontro sulla partecipazione esperienziale alle attività di laboratorio con l’esperta dott.ssa Graziella Cantafio.

Sabato 21 dicembre, infine, il Museo Archeologico Lametino si animerà con un nuovo laboratorio creativo a tema natalizio dal titolo “Reperti sull’albero”.

L’attività, riservata a bambini fra i 5 e 10 anni, vedrà i giovanissimi utenti realizzare con il das dei reperti significativi del Museo come decori natalizi.

Presto maggiori dettagli e informazioni sulle modalità di partecipazione sui canali del Museo Archeologico Lametino.