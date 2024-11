Nomina gen. Luongo a comandante generale dei Carabinieri, il sindaco Biasi ricorda il valore della cittadinanza onoraria conferitagli nel 1997

«Formulo al Gen. Salvatore Luongo, nuovo comandante generale dei Carabinieri, le mie congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto nella certezza che le sue qualità umane e professionali che a Taurianova gli sono valse l’attribuzione della cittadinanza onoraria saranno al servizio dell’Arma e della Nazione con quel vigore e quell’orgoglio che deriva anche dall’esperienza operativa che ha potuto maturare da uomo del Sud in zone del Mezzogiorno, complesse dal punto di vista della sicurezza, come la nostra».

È quanto dichiara il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, in merito al cambio al vertice dell’Arma deciso dal governo Meloni.

«È ancora vivo in me il ricordo del 18 luglio del 1997 quando, su proposta dell’amministrazione da me guidata prosegue il sindaco Biasi il consiglio comunale all’unanimità attribuì all’allora capitano Luongo la più alta delle considerazioni civiche, per la guida salda e intelligente che seppe assicurare, in anni difficili, alla locale Compagnia dei Carabinieri.

Da sindaco di ieri e di oggi della città credo sia doveroso sottolineare che non era affatto scontata la scelta che volli promuovere, anche a nome di una intera regione che sentiva il bisogno di iniziare a stringere grazie alla bussola della difesa della legalità legami sempre più stretti con le istituzioni guidate da servitori dello Stato così valorosi».

«Si trattò prosegue il sindaco di Taurianova di una cerimonia spartiacque nella storia cittadina, anche dal punto di vista simbolico, perché la municipalità volle segnalare non solo la illustre biografia del militare ma anche quella riconoscenza che ancora oggi la mia amministrazione testimonia con l’assidua collaborazione con i presidi delle forze dell’ordine radicati in città.

Auguri di buon lavoro al Gen. Luongo, quindi, nella speranza che la “sua” Taurianova possa presto rinnovargli di persona la stima per le sue competenze e l’orgoglio di averlo indicato al resto del Paese per le sue doti che sono un patrimonio di riferimento per gli uomini e le donne dell’Arma che prestano servizio in questo che è un territorio che, anche grazie alla scelta fatta dal Comune di Taurianova nel 1997 e dall’apprezzamento verso carabinieri come il gen. Luongo, sta confermando in maniera sempre più convinta di voler stare dalla parte dello Stato e di provare fiducia verso chi lo rappresenta con un così alto onore».