Novità per i cittadini di Santa Maria del Cedro: il passaporto ora si richiede in posta

Grazie al progetto Polis del Ministero delle Imprese e del made in Italy, a partire da oggi,

martedì 10 dicembre 2024, anche nel Comune di Santa Maria del Cedro sarà possibile

per i cittadini residenti e domiciliati richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto

direttamente all’ufficio postale, evitando di recarsi presso la questura competente, con

la possibilità di riceverlo anche a domicilio.

Nel territorio comunale di Santa Maria del Cedro sono presenti due uffici postali: in via

degli Orti, nel centro storico, e in Via del Mare nella frazione Marcellina.

Il progetto Polis del Mimit prevede, tra le sue linee di intervento la creazione di sportelli

unici di prossimità in quei comuni che hanno una popolazione inferiore ai 15.000

abitanti. Questi punti hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini a servizi pubblici

in modalità digitale, attraverso una piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.

L’obiettivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in relazione ai

piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio.