Partono a Lamezia Terme i laboratori gratuiti “Robotic lego Challenge” e “Progettazione, Design Creativo e Stampa 3D”

Il prossimo 27 gennaio 2025 prenderanno ufficialmente il via i laboratori Back to the Future, la nuova proposta educativa della Cooperativa sociale INRETE volta a stimolare la creatività e l’innovazione tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

Organizzati nell’ambito del progetto “Giovani in biblioteca – Lamezia Youth Library” finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, questi laboratori si propongono di offrire un’esperienza formativa innovativa con un occhio puntato sul futuro.

Due i percorsi a cui poter aderire. Il primo è “Robotic Lego Challenge”, che unisce la sfida della costruzione robotica con il fascino della progettazione ingegneristica.

I partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi con LEGO robotici avanzati, imparando a costruire, programmare e testare soluzioni innovative. Perfetto per chi ama la tecnologia e vuole mettersi alla prova in un ambiente stimolante.

Il secondo laboratorio proposto è “Progettazione, Design creativo e Stampa 3D”, per esplorare il mondo del design digitale e della stampa 3D.

Con l’ausilio di software all’avanguardia, i partecipanti potranno trasformare idee in modelli tridimensionali e vedere i propri progetti prendere forma. Un percorso ideale per chi è interessato alla creatività applicata e alle nuove tecnologie.

La partecipazione è aperta a tutti gli adolescenti, ragazzi e giovani dai 14 ai 35 anni. Gli interessati possono presentare domanda compilando il modulo disponibile al link seguente: https://bit.ly/iscrizioni-backtothefuture

Partecipare al progetto Back to the Future consente ai ragazzi di: acquisire competenze tecniche e creative altamente richieste nel mercato del lavoro, sperimentare in prima persona tecnologie avanzate come la robotica e la stampa 3D, lavorare in team e sviluppare soft skills fondamentali come il problem solving e la collaborazione, divertirsi in un contesto educativo innovativo e stimolante.

Tutte le informazioni dettagliate sul progetto e sui laboratori sono disponibili sul sito ufficiale. https://bit.ly/coopinrete-giovani-in-biblioteca