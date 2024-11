Reggio Calabria si prepara a una sfida all’ultimo impasto: arriva la prima edizione del “Trofeo Nazionale di Pizza”

di Nicoletta Toselli

Reggio Calabria, 25 novembre – La città dei Bronzi si prepara ad accogliere un evento che farà la gioia degli amanti della pizza: la prima edizione del “Trofeo Nazionale di Pizza”.

In programma per il 2 e 3 dicembre, questa competizione vedrà sfidarsi i migliori pizzaioli d’Italia, pronti a conquistare il titolo di campione nazionale.

Organizzata dalla pizzeria “Windy Hill” patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, dall’Associazione Pizzaioli Calabresi e da Formazione Pizza Calabria, la manifestazione si svolgerà presso la pizzeria organizzatrice dell’evento. Per due giorni interi, la città sarà invasa dai profumi e dai sapori della pizza, grazie alle creazioni originali e gustose dei partecipanti.

Il “Trofeo Nazionale di Pizza” sarà un’opportunità unica per scoprire le diverse sfaccettature della pizza italiana. I pizzaioli si sfideranno in diverse categorie, tra cui la pizza classica, la pizza gourmet e la pizza creativa, dimostrando la loro maestria nell’uso degli ingredienti e nella realizzazione di impasti perfetti.

La manifestazione sarà aperta al pubblico e offrirà numerose attività collaterali, tra cui:

* Gare di pizza: I visitatori potranno assistere alle gare dei pizzaioli e votare la loro pizza preferita.

* Degustazioni: Saranno allestiti stand dove sarà possibile degustare le pizze preparate dai concorrenti e altri prodotti tipici locali.

* Showcooking: I pizzaioli più famosi terranno degli showcooking, svelando i segreti dei loro impasti e delle loro ricette.

* Area bambini: Sarà allestita un’area dedicata ai bambini, con giochi e attività a tema.

Rappresenta anche un’importante occasione per promuovere il territorio di Reggio Calabria.

L’evento, infatti, attirerà numerosi visitatori da tutta Italia, contribuendo a far conoscere le bellezze della città e le eccellenze della sua gastronomia.

Per partecipare all’evento, info in locandina.

L’ingresso è libero.