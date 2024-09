Rende, protocollo d’intesa sulla digitalizzazione tra Polo Digitale Calabria e Unipli Calabria

Nasce un’ulteriore collaborazione fra organizzazioni che fanno della valorizzazione del territorio la loro missione

Il Polo Digitale Calabria e Unpli Calabria hanno siglato a Rende, il 17 settembre, presso la sede del Polo, un importante protocollo d’intesa per sottolineare l’importanza della digitalizzazione in questo momento storico.

La proposta arriva al Polo dal Consigliere Regionale Unpli Calabria, Delegato Provinciale Unpli Cosenza Servizio Civile Universale e Presidente della Pro Loco di San Vincenzo la Costa, Giovanni Terzo Pirri, supportata dal Presidente Regionale Unpli Calabria Filippo Capellupo. Alla firma erano presenti, oltre ai dirigenti Unpli Calabria, Emilio De Rango Presidente Polo Digitale Calabria, Carmine Gallo Direttore Generale, Alfredo Andrieri Segretario Generale, Emilia Mezzatesta Coordinatrice regionale con delega agli asili nido e alle scuole elle scuole dell’infanzia e primarie paritarie, Francesco Cannataro Coordinatore Regionale con delega alla Pubblica Amministrazione locale e centrale, Aldo De Rango e Stefano Aversa del nuovo gruppo giovanile emergente del Polo Digitale Calabria.

I due presidenti esprimono soddisfazione per l’accordo siglato che apre nuove strade alla costruzione di una società più inclusiva e sostenibile.