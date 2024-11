San Nicola Arcella: Sabato 23 novembre IIª edizione dell’evento enogastronomico “Vino da aMare” nel Golfo di Policastro

San Nicola Arcella 3 novembre 2024 – Un evento di prestigio si prepara a vivacizzare San Nicola Arcella, cuore del Golfo di Policastro, con la seconda edizione di “Vino da aMare”, organizzata dall’Associazione G. Caloprese “I Borghi delle Torri”. L’evento si terrà sabato 23 novembre, patrocinato dalla Regione Calabria, ARSAC, Calabria Straordinaria e GAL “Riviera dei Cedri”.

Protagonista indiscusso sarà il vino, ma l’iniziativa mira a coinvolgere un pubblico più ampio, non limitato ai soli appassionati di enologia.

“Vino da aMare” si propone come un’ esperienza unica che celebra le migliori cantine calabresi e le eccellenze del territorio. Dalle 10 alle 20, San Nicola Arcella si trasformerà in un polo di riferimento per l’enogastronomia italiana, con il suggestivo sfondo del Palazzo dei Principi Lanza di Trabia. Qui, i visitatori potranno degustare vini, piatti e prodotti agroalimentari tradizionali della Calabria, in un percorso interattivo che mette in luce le specificità del territorio. Il programma prevede wine experience, master class, percorsi sensoriali, tavoli tematici, dibattiti scientifici, show cooking e laboratori culinari. Inoltre, gli ospiti potranno immergersi in una narrazione storica avvincente, accompagnata da inserti musicali dal vivo, che arricchiranno l’atmosfera dell’evento. “Vino da aMare” si presenta come una grande vetrina socio-culturale, un laboratorio di idee rivolto a buyer, espositori, imprenditori, operatori turistici e ristoratori. L’obiettivo è promuovere un’accoglienza di qualità, valorizzando i prodotti locali e implementando buone pratiche per migliorare l’attrattiva turistica, anche al di fuori della stagione estiva.

Il panel di relatori sarà composto da esperti del settore, autorità politiche e religiose, amministratori locali e rappresentanti del mondo professionale e imprenditoriale, per un confronto stimolante e produttivo.

L’appuntamento è quindi fissato per il 23 novembre a San Nicola Arcella: un’occasione imperdibile per scoprire il meglio dell’enogastronomia calabrese e vivere un’esperienza unica nel suggestivo Golfo di Policastro.