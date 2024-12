Sanità, Rubano (FI) “misure per sicurezza ospedali confermano attenzione del governo”

“Esprimo grande soddisfazione per le iniziative illustrate dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, volte a garantire maggiore sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

L’ampliamento dei presidi di Polizia presso gli ospedali, con un incremento del 45% nel numero degli agenti impiegati negli ultimi due anni, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il personale sanitario e sociosanitario, spesso esposto a rischi e situazioni critiche durante il loro prezioso lavoro.

Il potenziamento dei servizi di sicurezza, che prevede non solo un aumento degli operatori di Polizia, ma anche l’integrazione con sistemi di videosorveglianza e l’impiego di guardie giurate, è un passo importante per contrastare il fenomeno delle aggressioni e tutelare la serenità e l’efficienza degli ambienti ospedalieri. Inoltre l’intervento normativo che rafforza il quadro penale per reati commessi contro il personale sanitario e i beni destinati all’assistenza, confermano la volontà del Governo di agire in maniera decisa per prevenire e punire atti di violenza che minano non solo la sicurezza degli operatori, ma anche il diritto dei cittadini a ricevere cure in un ambiente sicuro.

Queste misure rappresentano un segno di rispetto e considerazione nei confronti di chi ogni giorno si dedica con professionalità e dedizione alla salute pubblica, e contribuiscono a valorizzare il ruolo essenziale della sanità nel nostro Paese.”

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.