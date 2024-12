Santa Maria del Cedro: finanziamenti per contrastare la dispersione scolastica

di Nicoletta Toselli

Nota integrale

Santa Maria del Cedro 10.12.2024:: finanziamenti contro la dispersione scolastica

L’Istituto “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro, ha ottenuto numerosi finanziamenti superando con successo selezioni pubbliche mirate ad attivare e promuovere azioni ed interventi contro la dispersione scolastica, rientranti in una strategia adottata già da tempo dalla Dirigente Dott.ssa Patrizia Granato, determinata a valorizzazione una didattica innovativa, capace di stimolare la curiosità, il pensiero e la riflessione degli studenti, favorendo percorsi personalizzati, coinvolgendo le famiglie, a beneficio della comunità scolastica come fulcro e centro di aggregazione culturale, sociale e civile. Ultimo traguardo l’importo di € 45.000 che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha concesso con decreto n. 233 del 19.11.24, alle Scuole secondarie di I° grado, per i percorsi di orientamento destinati ai ragazzi dell’ultimo anno, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Il finanziamento, rivolto a 4.818 Istituti secondari di I grado presenti sul territorio nazionale che ne avessero i requisiti, rientra nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze 2021-2027”, ed è rivolto a promuovere attività di orientamento così da ridurre anche la dispersione e l’abbandono scolastico. L’Istituto è risultato idoneo ai criteri di riparto previsti dal bando, basati sul numero di studenti iscritti alle classi terze nell’anno scolastico 2024/2025 e sulla programmazione territoriale predisposta a lungo periodo 2021-2027”. L’Istituto inoltre, ha ottenuto ulteriori finanziamenti con il D.M. 66 PNRR 2023 attraverso i percorsi: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico”, importo finanziato €64.887,23, per realizzare ambienti di apprendimento innovativi, incrementare la cybersicurezza, sviluppare azioni di orientamento ed educazione civica digitale; PNRR 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” importo finanziato € 95. 209,81 con l’obiettivo di garantire pari opportunità e uguaglianza di genere, in termini didattici e di orientamento, rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, con focus sulle studentesse e con un pieno approccio interdisciplinare. L’Istituto inoltre, ha partecipato anche ad una procedura selettiva pubblica promossa dal Ministero per lo Sport e i giovani in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito ottenendo un finanziamento per l’allestimento di spazi non convenzionali in aree già esistenti presso l’Istituto scolastico, al fine di promuovere attività sportiva tra gli alunni in sicurezza. In particolare, i finanziamenti ottenuti interessano le aree esterne delle Secondarie di I° grado del Comune di Grisolia Scalo e riguardano attrezzature sportive per la realizzazione di percorsi motori e multi-sportivi: porte e reti polifunzionali per vari sport (pallavolo, calcio, tennis, basket ecc.) Le operazioni sono state affidate al progettista Arch. Saverio Saulo per la parte tecnica e al professore di attività motoria Francesco Capalbo per la parte organizzativa didattica. Anche questo progetto mira a creare nuovi stimoli di crescita e sviluppo attraverso le pratiche sportive in territori più dispersivi e meno attrezzati. Tecnologia e scuola al centro della comunità di cui è parte, per la crescita della persona in tutte le sue dimensioni contro dispersione e abbandono scolastico nelle aree più disagiate, questo l’ambizioso obiettivo della Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia Granato.

Addetto stampa IC Paolo Borsellino Santa Maria del Cedro Ins. Lorella Ritrovato