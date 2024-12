Giovani, Digitale e Territorio: come l’innovazione sociale può cambiare il futuro di Reggio Calabria?

Si svolgerà sabato 13 dic, tra le 9:15 e le 13:30, presso l’Eu Corner del Comune -in via Nino Bixio n° 27- il workshop curato dal team di Will Media e Carmelo Traina: co-fondatore di Visionary Days.

Traina è un ingegnere che ha creato un movimento, in Italia, in grado di coinvolgere oltre 100 mila giovani; portando le loro urgenze al centro del dibattito pubblico. Per 10 anni ha lavorato nel marketing di diverse realtà, tra cui Talent Garden, ed ha fatto impresa co-fondando aziende importanti di riferimento.

Dal 2022 è tornato in Sicilia, regione d’origine, per impegnarsi nel contrastare lo spopolamento creando un centro studi dedicato al tema e un festival per sollecitare l’opinione pubblica ed attualmente è responsabile marketing per Isola Catania e la nascente Fondazione Marea: entrambe realtà impegnate a creare nuove opportunità per lo sviluppo della Sicilia.

Il programma prevede introduzione e saluti a cura del Centro Europe Direct di Reggio Calabria e, a seguire, un talk curato proprio da Carmelo Traina.

“Da dove si comincia per affermare in Italia una cultura che valorizzi il diritto a tornare o a restare al Sud?” è una delle domande su cui ci si interrogherà. Ne parleranno Giulia Bassetto e Paolo Bovio di Will Media con Carmelo Traina, fondatore della piattaforma Visionary Days e organizzatore del festival “Questa è la mia terra”.

Nella seconda parte della mattinata, invece, ci sarà un confronto sul futuro della città per immaginare insieme nuove opportunità di cittadinanza attiva esplorando il come le esperienze e le politiche di altre città europee possano offrire, eventualmente, spunti per costruire una comunità più inclusiva, sostenibile e partecipativa.

Al termine del workshop si discuterà degli spunti emersi e della loro applicabilità concreta sul territorio.