Scalea, appuntamento culturale con il reading letterario

di Nicoletta Toselli

Venerdì 31 gennaio, alle ore 18:00, la città di Scalea ospiterà un evento dedicato alla lettura e alla condivisione culturale. Presso il locale IO BIO, in Via Lauro 66, l’iniziativa “Stasera Reading!” invita tutti gli appassionati a portare con sé un brano, una poesia o qualsiasi testo che desiderino leggere ad alta voce.

Organizzato in collaborazione con Valeria Gennari e Chiara Ruggiero, il reading si propone come un momento di incontro e confronto per celebrare il potere della parola e della narrazione. L’evento rappresenta un’opportunità per dare spazio a talenti emergenti, condividere passioni letterarie e creare una comunità attorno al piacere della lettura.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi agli organizzatori in loco.