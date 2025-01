Scalea: incontro sul diabete al Centro Donna “Roberta Lanzino”

di Nicoletta Toselli

Il Centro Donna “Roberta Lanzino” di Scalea organizza un evento informativo dal titolo “Il diabete: come prevenirlo e curarlo”, in programma per mercoledì 29 gennaio alle ore 16:30 presso la sede di via Plinio il Vecchio.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e del trattamento del diabete, vedrà la partecipazione di esperti del settore sanitario.

Dopo i saluti iniziali della presidente del Centro Donna, Violetta Witek, interverranno:

Angela Riccetti, direttore del Distretto Sanitario Tirreno dell’ASP Cs;

Francesco Castro, diabetologo;

Gianni Oreste Guaragna, responsabile del CUP;

Angelo Cantisani, pediatra, che affronterà il tema del diabete infantile.

A moderare l’evento sarà Nicoletta Toselli, giornalista.

Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di effettuare test glicemici gratuiti, un’occasione per monitorare la propria salute in modo semplice e immediato.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa, per approfondire un argomento di grande rilevanza che tocca sempre più famiglie.