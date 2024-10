Si prospetta ricco di appuntamenti il programma preparato da SIEDAS per la IX Assemblea Nazionale

Si prospetta ricco di appuntamenti il programma preparato da SIEDAS, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, in occasione della IX Assemblea Nazionale che, come noto, quest’anno si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 ottobre a Catanzaro.

Per l’occasione, come di consueto, si alterneranno illustri relatori che operano nei molteplici settori della filiera culturale.

La prima sessione pubblica inizierà alle ore 14.00 di venerdì 4 ottobre: dopo la registrazione dei partecipanti, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti il presidente SIEDAS, Fabio Dell’Aversana, darà inizio ai lavori.

I saluti istituzionali saranno affidati a Virgilio Piccari, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, a Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro e ad Amedeo Mormile, presidente della Provincia di Catanzaro.

A partire dalle ore 15.30 si entrerà nel vivo dei lavori con le relazioni di Maria Alessandra Gallone, delegata della Ministra dell’Università e della Ricerca per l’AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale; Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Marilena Cerzoso, direttrice dei Musei Civici di Cosenza; Filippo Demma, direttrice del Parco Archeologico di Sibari; Anna Cipparrone, Rappresentante ICOM Calabria e Basilicata; Emilio Leo, direttrice creativo del Lanificio Leo; Flora Fiume, Vicepresidente Nazionale Confartigianato Cinema e Audiovisivo; Giulia Giampietro, Country Manager Altafonte Italia; Leopoldo Lombardi, Past President AFI – Associazione Fonografici Italiani; Elena Bresciani, Referente Sede 68472 Trinity College London.

Si terrà poi alle ore 18.00 uno dei momenti più attesi della I sessione pubblica, ovvero la consegna dei Premi alla Carriera: saranno presenti Alessandro Valenti per la sezione diritto, Alida Cappellini e Giovanni Licheri per la sezione arti e Renzo Arbore per la sezione spettacolo.

Alle ore 19.00 sarà inaugurata la mostra “Cantalamissa” di Luana Perilli a cura di Simona Caramia, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

La seconda sessione pubblica dell’Assemblea è programmata per sabato 5 ottobre dalle ore 10.00 e sarà introdotta e moderata da Fabio Dell’Aversana, presidente SIEDAS.

L’incontro si svolgerà presso il Museo MARCA – Museo delle Arti di Catanzaro a partire dalle ore 10.30 e vedrà gli interventi di Antonio Felice Uricchio, presidente ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca; Giovanna Cassese, presidente CNAM – Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica Musicale; Virgilio Piccari, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Giuseppe Gaeta, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; Fulvio Artiano, direttrice del Conservatorio di Musica di Salerno “Giuseppe Martucci”; Silvio Pascucci, Consulente legale Federazione Gilda Unams – Dipartimento AFAM – Unione Artisti Unams; Antonio Caroccia, presidente ANDA – Associazione Nazionale Docenti AFAM; Federica De Rosa, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; AFAM; Simona Caramia, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Andrea Giomi, Professore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; Michaela Di Donna, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Al termine dei lavori si terrà un Focus Andrea Cefaly senior ed è prevista una visita guidata alla ricca Collezione del Museo MARCA a cura di Maria Saveria Ruga, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Alle ore 16.00, ci si sposterà al Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium dove Francesco Cuteri, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, riserveranno una visita guidata ai presenti.

Un nuovo appuntamento culturale è previsto alle ore 18:00 con la proiezione del docufilm “A piedi nudi”, prodotto dalla WellSee: interverranno Elisa Nisticò, direttrice Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium; Angelisa Castronovo, Vicepresidente SIEDAS e Tonino Moscatt, Founder Production & Consulting Manager WellSee.

La sessione conclusiva della IX Assemblea Nazionale SIEDAS vedrà esclusivamente la partecipazione dei Soci SIEDAS e avrà luogo domenica 6 ottobre a partire dalle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: durante l’incontro sarà tracciato un bilancio dell’anno che volge al termine e saranno esposti i progetti di cui ci si occuperà nell’anno sociale che sta per iniziare.

I lavori saranno aperti e moderati da Francesca Salvato, Consigliere direttivo SIEDAS, mentre Maria Rosaria Santangelo, segretario generale SIEDAS, stilerà la relazione consuntiva per l’A.S. 2023/2024; seguiranno poi gli interventi programmati dei Soci SIEDAS. La chiusura dei lavori, alle ore 12.30, sarà affidata a Fabio Dell’Aversana, presidente SIEDAS.

Media Partner dell’Assemblea Nazionale SIEDAS 2024 sono Arti e Spettacolo, la rivista culturale di SIEDAS, e Radio Radicale, che trasmetterà le sessioni pubbliche dell’evento in diretta streaming.

È ancora possibile iscriversi alle Sessioni pubbliche inviando una mail all’indirizzo assembleanazionale@Siedas.it.

Tutti gli aggiornamenti sull’Assemblea Nazionale sono reperibili sui social ufficiali di SIEDAS e l’hashtag prescelto per l’edizione di quest’anno è #SIEDASCATANZARO2024.