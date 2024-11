“Smart Work”, il ritorno a Casa di MammutTeatro

La compagnia MammutTeatro, fiera rappresentante del panorama teatrale indipendente calabrese, si prepara a tornare a casa con il suo acclamato spettacolo “Smart Work”.

Diretto da Gianluca Vetromilo e interpretato dall’abile Francesco Rizzo, il lavoro ha recentemente trionfato al Milano Off Fringe Festival 2024, aggiudicandosi il prestigioso premio Vincitori Award.

Questo riconoscimento consente alla compagnia di partecipare all’evento “Il Respiro del pubblico” organizzato da Cantiere Obraz a Firenze il 22 novembre e, successivamente, di presentarsi al Teatro Sambuca di Sicilia nella prossima primavera.

Non pochi sono i successi che “Smart Work” ha già collezionato: durante la sua partecipazione al Catania Off Fringe Festival, lo spettacolo è stato accolto con entusiasmo, ricevendo una menzione speciale da parte di Steve Gove per il Prague Fringe Festival e l’Award di Denver Fringe Festival.

“Smart Work”, nato proprio nel piccolo spazio del Teatro della Chimera durante una residenza artistica nel 2022, è frutto della collaborazione tra Gianluca Vetromilo e Armando Canzonieri.

La pièce si addentra nelle complessità del lavoro contemporaneo, raccontando la storia di un giovane che affronta la frenesia della vita moderna, diviso tra il suo impiego come operatore di call center di giorno e driver di consegne di sera.

In un contesto in cui un giovane su tre percepisce la propria occupazione come priva di valore, l’opera mette in luce le sfide quotidiane di una vita in cui l’autonomia appare sempre più illusoria.

Con uno sguardo critico e un approccio ironico, “Smart Work” costringe il pubblico a riflettere: può la vita ridursi a una routine senza fine? La compagnia invita gli spettatori a esplorare la differenza tra “sopravvivere” e “vivere”, offrendo uno spazio di introspezione e consapevolezza.

Dopo il successo a Milano e Catania, MammutTeatro si prepara a una nuova avventura: il 2024 porterà la compagnia al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma, dove si contenderà un posto alle semifinali del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” con il suo nuovo lavoro, “Emilia e basta”.

Questo rappresenta un importante passo nel percorso artistico di MammutTeatro, testimoniando il loro continuo impegno nella diffusione della cultura teatrale contemporanea e nella sua capacità di riflettere sul presente.

“Smart Work” sarà in scena al Teatro della Chimera di Castrovillari (CS), con una doppia replica il 16 novembre alle 19:00 e il 17 novembre alle 18:00, all’interno della VI edizione della rassegna ImPollino.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 353.3896608.

