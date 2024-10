Sud, Rubano (Fi) “da governo misure concrete per rilancio duraturo”

“Il Governo conferma con determinazione il proprio impegno verso il rilancio del Mezzogiorno, varando misure concrete e mirate che rispondono alle reali esigenze dei territori. Il concorso per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari nelle amministrazioni locali rappresenta un passo strategico per rafforzare la macchina amministrativa e accelerare l’utilizzo dei fondi europei, garantendo al Sud le risorse necessarie per un rilancio duraturo.

Questa iniziativa non solo crea nuove opportunità professionali per i giovani, ma incentiva la modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso competenze fresche e specializzate.

È un segnale chiaro: il Governo, sotto la guida del Presidente Giorgia Meloni, sta lavorando per ridurre i divari territoriali e promuovere lo sviluppo socioeconomico del Paese, offrendo al Mezzogiorno un ruolo da protagonista nella crescita dell’intera Nazione.

Un sentito ringraziamento va al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Vicepresidente Antonio Tajani, il cui costante impegno ha permesso di concretizzare queste importanti misure a favore del Sud.”

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vicesegretario regionale della Campania.