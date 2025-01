Sul palco del teatro Manfroce di Palmi il 1° Febbraio arriva l’eclettico Marco Marzocca

La comicità e la simpatia di Marco Marzocca approdano al teatro Manfroce di Palmi con lo spettacolo “Chi me lo ha fatto fare”.

Appuntamento sabato, 1 febbraio, alle ore 21:15.

La rassegna Synergia 49, organizzata dall’associazione culturale Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria, prosegue con questo spettacolo dal divertimento assicurato.

“Chi me lo ha fatto fare!” è uno spettacolo in cui Marco Marzocca racconta senza filtri la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale. Una vita comica perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza.

Una chiacchierata tra amici, una esperienza non scritta, ma vissuta tra una risata, una domanda, una barzelletta e un ricordo di vita.

Un appuntamento con il pubblico che Marco Marzocca ha preparato meditando per molto tempo, con l’unico desiderio di condividere tutte le sue esperienze, divertirsi e divertire, emozionarsi ed emozionare.

Marco Marzocca esordisce in televisione nel 1994 come comico nel programma televisivo “Tunnel” su Rai 3 al fianco di Corrado Guzzanti, con cui in seguito recita in diversi spettacoli teatrali come “Millenovecentonovantadieci, …la seconda che hai detto!” e in programmi televisivi come “L’ottavo nano” e “Il caso Scafroglia”.

Il grande successo televisivo lo raggiunge negli anni duemila con la serie televisiva “Distretto di Polizia”, dove interpreta l’ingenuo poliziotto Ugo Lombardi. Nel 2006 è nel cast della serie di Rai 1 “Raccontami”, con la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, nel ruolo del sacerdote Padre Negoziante.

Sempre dal 2006, e fino al 2013, è nel cast di “Zelig”, dove interpreta Ariel, un curioso collaboratore domestico filippino di Claudio Bisio. Prestigioso palco sul quale torna dopo otto anni, nel novembre del 2021.