Dal municipio alla pensione nello stesso giorno, festa per Scarfò e Calivi dopo 43 anni di servizio a Taurianova

Avevano preso servizio nel Comune lo stesso giorno, l’1 febbraio del 1982, e, lo stesso giorno di 43 anni dopo però, per loro scatta la meritata pensione salutata con una cerimonia di commiato nella sala consiliare e dalle parole di elogio del sindaco, del parroco e del maresciallo dei carabinieri.

Se non è un record poco ci manca, quello di Mario Scarfò e Gianfranco Calivi 67 anni il primo, 66 l’altro che al compiere dei 43 anni esatti di servizio oggi hanno svolto l’ultimo giorno di lavoro al Comando della Polizia Locale e vanno in quiescenza.

Una carriera che i due dipendenti hanno ricordato con parecchia e analoga emozione, anche se Scarfò l’ha terminata negli uffici mentre Calivi fino alla fine ha coronato il suo sogno di essere un agente in servizio sulle strade (tanto è vero che anche nell’ultimo giorno di lavoro si è presentato in divisa), e tanto il sindaco Roy Biasi quanto il comandante dei vigili urbani, Antonino Barnava, hanno voluto omaggiare con la consegna di due targhe, che sono andate oltre il semplice augurio per l’agognata pensione.

Nella cerimonia, moderata dall’assessore al Personale Simona Monteleone alla presenza fra gli altri anche del dirigente del commissariato cittadino della Polizia di Stato, Raffaele La Bella parole di apprezzamento all’indirizzo dei due dipendenti e del servizio di Vigilanza e Controllo espletato dal Comando locale sono state espresse anche dal sacerdote Antonio Spizzica, da Giuseppe Gatto a nome di tutti i colleghi del municipio di Taurianova degli assessori Angela Crea, Maria Fedele, Massimo Grimaldi, Simona Monteleone e del maresciallo Salvatore Barranco comandante della locale stazione dei Carabinieri.

Nei loro interventi sia il sindaco Biasi che il comandante Bernava hanno sottolineato la scelta fatta da Scarfò e Calivi, che hanno voluto condividere con i colleghi e con figure rappresentative della comunità uno snodo di vita così determinante, tanto che diversi sono stati componimenti e i disegni che, realizzati dagli scolari dell’Istituto comprensivo taurianovese, sono stati esposti nella sala consiliare gremito teatro della cerimonia.

«E’ segno questo ha detto il sindaco Biasi di un attaccamento viscerale non solo al lavoro fatto in tutti questi anni ma anche all’orgoglio di essere taurianovesi, binomio tra passione professionale e passione civile che devo dire in questi anni abbiamo riscontrato in tanti altri dipendenti che sono andati in quiescenza, dimostrandoci con le loro qualità umane e lavorative che veramente questo Municipio continua ad essere, come è stato, fucina di un corpo burocratico e amministrativo di qualità che spesso gli altri enti locali ci hanno dimostrato in tanti modi di saper apprezzare».