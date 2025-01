La storia di Giangurgolo, il 4 febbraio l’anteprima della proiezione del cortometraggio

La Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia ha sostenuto il progetto che ripercorre la storia di Giovanni Rota con l’obiettivo di valorizzare l’identità storica e culturale della città

Martedì 4 febbraio alle ore 17.30 nella sala consiglio della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, in via Menniti Ippolito, 16, si terrà l’anteprima della proiezione del cortometraggio “La storia di Giangurgolo. Maschera catanzarese”.

L’iniziativa, finanziata dall’ente camerale nell’ambito del programma “Turismo”, con la collaborazione dell’Associazione Linea Ionica, si inserisce nell’ambito dei progetti di promozione degli elementi di identità storico-culturale e del marketing turistico territoriale della città di Catanzaro.

In particolare, la storia di Giovanni Rota, in arte Giangurgolo, che il caso volle latore di un messaggio d’insurrezione contro il dominio spagnolo a Catanzaro, diventa strumento per il recupero della memoria storica e occasione di promozione turistica dell’identità culturale collettiva.

Le avventure di Giangurgolo, poco note in città, tornarono infatti a prendere vita nel 2000 grazie ad una commedia messa in scena da Vittorio Sorrenti e dall’attore Enzo Colacino che da allora porta in giro per i carnevali italiani ed europei la maschera di Giangurgolo. Una storia oggi racchiusa nel cortometraggio promosso dalla Camera di Commercio.

L’anteprima della proiezione si terrà alla presenza del presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo e dell’attore Enzo Colacino. È prevista inoltre la presenza del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, del direttore dell’Accademia di Bella Arti, Virgilio Piccari, del professore Luigi La Rosa, dello storico Salvatore Bullotta. Il cortometraggio è stato realizzato da Antonio Moniaci e con la collaborazione del Centro Coordinamento Maschere Italiane.