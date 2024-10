Tenuto a Cosenza il workshop “HERITAGE: Turismo culturale come problema e come progetto”

Si è svolto presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza il workshop di formazione “HERITAGE: Turismo culturale come problema e come progetto”, organizzato dal Consorzio Universitario HUMANITAS in collaborazione con il Krysopea Institute.

L’evento, che ha avuto luogo sabato 19 ottobre 2024, ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle potenzialità e delle criticità legate al turismo culturale.

L’intervento dell’On. Simona Loizzo

Tra i protagonisti dell’incontro, l’On. Simona Loizzo, parlamentare della Repubblica Italiana, ha offerto un intervento di rilievo, sottolineando come il turismo culturale sia un pilastro strategico per lo sviluppo del territorio.

“Il turismo culturale rappresenta non solo un’opportunità economica, ma anche un mezzo per valorizzare il nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico,” ha dichiarato.

Loizzo ha posto l’accento sulla necessità di investire in infrastrutture per accogliere un turismo sempre più consapevole e rispettoso dell’ambiente e della cultura locale.

Inoltre, la parlamentare ha evidenziato come eventi del calibro di questo workshop siano fondamentali per stimolare il dibattito e promuovere una pianificazione sostenibile che metta al centro le peculiarità dei territori, come la Calabria.

“Occorre un impegno sinergico tra le istituzioni e gli operatori del settore per sviluppare progetti che rendano il nostro patrimonio accessibile e fruibile, garantendo al contempo la sua protezione,” ha concluso Loizzo.

L’intervento dell’Assessore Regionale alla Cultura Caterina Capponi

Anche l’On. Caterina Capponi, assessore alla cultura della Regione Calabria, ha offerto un contributo significativo, puntando l’attenzione su come la cultura possa diventare un motore di sviluppo per il turismo. “L’obiettivo è trasformare la ricchezza culturale della nostra regione in una leva di crescita sostenibile.

Per farlo, dobbiamo superare le sfide logistiche e infrastrutturali, come abbiamo visto con l’esperienza di grandi eventi culturali che hanno richiamato flussi turistici inaspettati,” ha affermato Capponi.

Capponi ha anche evidenziato l’importanza di progetti innovativi che coinvolgano le comunità locali, mettendo in luce il ruolo della Regione Calabria nel finanziare iniziative che mirano a rafforzare l’offerta culturale e turistica del territorio.

“Abbiamo stanziato risorse significative per sostenere il turismo culturale, ma è essenziale che queste siano impiegate in modo intelligente, affinché i nostri siti culturali diventino attrattivi anche su scala internazionale,” ha dichiarato.

Il workshop si è concluso con l’impegno, da parte di tutti i partecipanti, a lavorare congiuntamente per affrontare le criticità legate al turismo culturale e sviluppare progetti che possano portare benefici duraturi al territorio.

Il dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore si è rivelato fondamentale per mettere in campo azioni concrete che possano trasformare le sfide in opportunità di crescita e valorizzazione del patrimonio culturale della Calabria.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto utile per approfondire come la cultura, se gestita in maniera strategica, possa diventare un volano per il turismo e lo sviluppo socio-economico del territorio.