Tortora celebra la cultura: presentazione del libro “L’esperienza della scrittura in Laure” di Filomena D’Amante

di Nicoletta Toselli

Questa sera, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di Tortora paese, si terrà un importante evento culturale: la presentazione del libro “L’esperienza della scrittura in Laure”, scritto da Filomena D’Amante. Un appuntamento che rappresenta non solo un omaggio alla memoria dell’autrice, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della scrittura e della ricerca storica.

L’opera, curata dal Comitato d’onore e di studi dedicato a Filomena D’Amante, si distingue per la profondità dei suoi contenuti e per il valore simbolico che incarna. È un viaggio intimo e al tempo stesso collettivo, che esplora l’esperienza della scrittura nel contesto culturale di Laure. Il libro, arricchito da contributi autorevoli, si avvale dell’introduzione di Francesco Silvestri, della prefazione di Renato Curcio, di una lettera di Francesco Cirillo e di un ricordo toccante di Pietro Miraglia.

L’evento è reso possibile grazie all’impegno del Comune di Tortora, che ha sostenuto l’iniziativa con entusiasmo e sensibilità. Un ringraziamento particolare va al Sindaco Tony Iorio e all’assessore alla cultura Gabriella Fondacaro, figure istituzionali che si sono dimostrate attente promotrici di iniziative culturali volte a valorizzare il territorio e le sue voci.

La presentazione sarà un momento di condivisione e approfondimento, in cui il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con esperti e membri del comitato di studio. La Biblioteca Comunale di Tortora, luogo simbolo di sapere e incontro, offrirà il contesto ideale per immergersi in un’opera che invita a riscoprire l’importanza della scrittura come strumento di memoria e identità.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione culturale del territorio, confermando Tortora come centro attivo di dialogo e riflessione. Un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e per chi desidera scoprire la ricchezza delle tradizioni e delle esperienze locali.

Non resta che partecipare e lasciarsi ispirare dalle pagine di questo prezioso volume, testimonianza di un’eredità culturale che merita di essere conosciuta e tramandata.