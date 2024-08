Un successo straordinario per la 4° Edizione del Memoriale “Don’t Stop the Love” a Lamezia

La quarta edizione del Memoriale “Don’t Stop the Love”, in ricordo di Copa, si è conclusa ieri con un successo straordinario.

Un edizione questa organizzata interamente dall’associazione SpazioCopa Aps, con un evento che si ripete con crescente entusiasmo ogni anno, e che ha visto una numerosa partecipazione delle persone del quartiere Razionale e non solo.

Tantissimi gli amici venuti a ricordare l’artista e produttore musicale Calabrese, creando un’atmosfera di grande commozione e unità.

La partecipazione è stata eccezionale, con persone provenienti non solo dal quartiere, ma anche da altre zone della Calabria, che si sono unite per commemorare Copa.

La presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, Giancarlo Nicotera, ha dato un ulteriore significato all’evento, rappresentando l’Amministrazione Comunale che ha voluto omaggiare il campetto del Razionale con una doppia altalena, verrà istallata nei prossimi giorni, come simbolo di gioia e aggregazione per tutta la comunità.

Don Domenico Coffani ha toccato i cuori di tutti i presenti con le sue parole, ricordando non solo Pasquale, Alice, Francesco e Simone, ma anche tutti i giovani della comunità Lametina che ci hanno lasciato negli ultimi anni.

La sua riflessione ha contribuito a creare un momento di profonda riflessione e raccoglimento, rinforzando il senso di comunità e solidarietà tra i presenti.

Anche quest’anno, la musica e i colori sono stati al centro dell’iniziativa.

I momenti della manifestazione sono stati immortalati dalle foto e i video di Royal Photo – Disegniamo con la luce, di Anna Latelli, main sponsor dell’iniziativa. Paolo Panaj, nelle vesti di Clown Dinù, ha regalato un momento di magia ai più piccoli con uno spettacolo di bolle di sapone che ha lasciato col naso all’in sù anche i più grandi.

La sua performance ha aggiunto un tocco di allegria e spensieratezza alla giornata, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e gioiosa.

Tanti i giovani che si sono esibiti anche quest’anno nelle coreografie di BreakDance e HipHop.

Tra i Dj che si sono alternati in questa Jam in stile anni ’90, anche Joshua Cardamone, il primogenito di Pasquale, che inseguendo la passione e le orme del padre produttore musicale, ha emozionato tutti suonando i brani che hanno accompagnato la sua infanzia, come quella di Copa.

L’organizzazione SpazioCopa e tutta la famiglia desiderano ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno scelto di partecipare anche quest’anno.

La festa ha avuto un sapore ancora più gioioso, in un clima familiare che ha accolto tutti, senza discriminazioni e divisioni. Seguendo l’insegnamento di Copa a “Non fermate l’amore”, con un evento che ha aperto le braccia a tutta la comunità, promuovendo l’amore e il senso di comunità.

L’invito è già fissato per il 2025, con la quinta edizione del memoriale, che è ormai diventato un appuntamento fisso per il quartiere Razionale e per tutta la collettività Lametina.

L’augurio di SpazioCopa è che anche il prossimo anno possa vedere una partecipazione ancora più numerosa e sentita, continuando a celebrare l’amore e la memoria di un artista Calabrese e della sua eredità.