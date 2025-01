Una magica “rosa” sul cielo di Reggio – FOTO

REGGIO CALABRIA, 10 Gennaio 2025-Sui cieli di Reggio e provincia si è posata una nube a forma di rosa, suscitando molta emozione a chi ha avuto la fortuna di ammirarla alla luce del tramonto.

Ma da cosa è causato questo straordinario fenomeno? Si tratta della cosiddetta “nube lenticolare”, che si costituisce quando forti flussi d’aria si combinano alla struttura del territorio, come montagne e colline, in giornate particolarmente stabili ed umide.

Ognuno si è divertito oggi ad abbinare la nuvola ad oggetti della vita quotidiana, c’è chi ha pensato alla rosa, chi a un UFO. In questo caso entra in scena un altro fenomeno, non atmosferico, ma della nostra mente, la “pareidolia”, che tende a paragonare la forma casuale di un oggetto, la nostra nube, a soggetti noti al proprio io.

Qualunque sia la forma che vogliamo darle, questa nuvola ha comunque regalato emozione e rivestito di colori indimenticabili il cielo sopra lo Stretto.