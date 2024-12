Visita di cortesia del Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, alla CISL Calabria

Il nuovo Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha fatto visita questa mattina alla sede della CISL Calabria. Ad accoglierlo, il Segretario Generale Tonino Russo, i Segretari Confederali Rosaria Miletta ed Enzo Musolino, il Segretario Generale dell’UST Magna Graecia Daniele Gualtieri.

L’incontro, svoltosi all’insegna della cordialità, ha costituito un’occasione utile per scambiare alcune idee sulla realtà calabrese. Dopo avere ringraziato il Prefetto De Rosa per la cortesia istituzionale che lo ha portato nell’organizzazione dei lavoratori, il Segretario Russo ha sottolineato «l’impegno della CISL perché le risorse europee e nazionali siano impiegate efficacemente al fine di agganciare crescita e sviluppo. Per questo, è necessario che le istituzioni, le organizzazioni dei lavoratori e datoriali, le forze vive della società facciano argine comune contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, sempre in agguato. Il dato di questi giorni che vede la Calabria unica regione in cui l’export cresce di oltre il 20% – ha aggiunto Russo – è indubbiamente incoraggiante, ma deve essere valorizzato e sostenuto con un impegno corale. Deve crescere parimenti la dignità del lavoro: troppo nero, troppo sfruttamento e precariato. Serve, in Calabria, un patto sociale che impegni gli attori principali ad affrontare prioritariamente questo tema insieme a quello dello sviluppo. In questa direzione va anche l’impegno della CISL per una formazione realmente orientata a soddisfare le esigenze delle imprese».

Lo scambio degli auguri per le prossime festività natalizie ha concluso l’incontro.