1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza del torrente Arso a Mandatoriccio

Più risorse per la messa in sicurezza del Torrente Arso. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono stati ri-finanziati per un milione e 200 mila euro, rispetto agli originari 890 mila euro del 2022.

L’iter procede. A breve sarà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori.

È quanto fa sapere il Sindaco Aldo Vincenzo Grispino esprimendo soddisfazione per l’importante risultato che consentirà di intervenire sugli argini del corso d’acqua che attraversa il territorio comunale e prevenire fenomeni di frane e smottamenti.

Finanziato dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Calabria, il progetto era stato originariamente finanziato nel 2022 per un importo inferiore.

A causa dell’aumento dei prezzi e della necessità di adeguamento alle disposizioni legislative del nuovo codice degli appalti, l’iter aveva subito un rallentamento; ora sbloccato e in attesa solo della gara di appalto.