Potenziamento servizi sociali comunali, regione mette in campo iniziative concrete a sostegno ambiti

Potenziamento dei servizi sociali comunali, già prima ed ancora di più oggi con l’insediamento dell’Assessore alle Politiche sociali Caterina Capponi, delegata dal Presidente Occhiuto, è stata attivata una campagna di divulgazione e sono state messe in campo iniziative concrete a sostegno degli Ambiti Territoriali Sociali per l’assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali.

È quanto precisa Pasqualina Straface, Presidente della terza commissione sanità e attività sociali del Consiglio Regionale definendo senza alcun nesso logico mettere in connessione, come ha fatto il consigliere regionale del PD Alecci, questo tema con la gravità inaudita della disastrosa vicenda Baker Hughes con tutte le sue conseguenze negative, determinata come è ormai noto per esclusiva responsabilità del Sindaco di Corigliano-Rossano.

La realtà continua è che ad oggi sono pochissimi gli ambiti calabresi che hanno raggiunto i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), nonostante ad ognuno di essi siano attribuiti, sulla base della popolazione complessiva residente: un contributo pari a 40 mila euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito; ed uno pari a 20 mila euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito.

Si tratta di una misura molto innovativa: dà l’opportunità agli ambiti di poter assumere fuori pianta organica sia che l’ente si trovi in dissesto, pre dissesto e riequilibrio di bilancio; prevede una deroga alle assunzioni delle sole figure degli assistenti sociali, come dotazione fuori pianta organica e, infine, la spesa non rientra nel calcolo di quella relativa al personale.

L’auspicio conclude la Straface è che il collega Alecci si adoperi semmai nei confronti degli amministratori locali facenti parte degli ambiti, per promuovere l’attuazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo di Solidarietà comunale e fondo Povertà per dare risposte sia ai bisogni dei cittadini e a livello occupazionale.