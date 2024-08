Il 27 agosto a Buonvicino arriva la 18° edizione del Seduzioni & Gusto Festival

Due appuntamenti importanti per la diciottesima edizione di Seduzioni & Gusto Festival, organizzati dalla Pro Loco Buonvicino, il 27 agosto a Buonvicino e il 31 Agosto a Venezia con i prodotti di Calabria.

A Buonvicino un programma ricco di iniziative con sfilate giovani stilisti, special guest, ospiti, mostra e convegno per martedì 27 Agosto. Un appuntamento da non perdere in un borgo fascinoso arricchito anche dalla gastronomia.

Nel corso della serata anche la consegna dei premi Eccellenze di Calabria a chi ha dato e sta dando lustro alla nostra terra. Un riconoscimento anche ai giovani talenti della musica, del cinema e della bellezza.

Il programma della diciottesima edizione inizia alle 19.30 con il convegno “Il ruolo dell’agricoltura per uno sviluppo di qualità dei territori montani” per l’iniziativa “Da Buonvicino a Venezia in viaggio con i prodotti di Calabria”.

Il convegno sarà moderato da Antonello Grosso La valle, presidente UNPLI Cosenza e vede la partecipazione di Francesco Perrone per l’Arsac, di Domenico Amoroso, per il GAL Riviera dei cedri; di Enzo Monaco, presidente Accademia del peperoncino; Antonella Biondi, presidente della Pro loco Buonvicino e i saluti istituzionali del Sindaco Angelina Barbiero. A seguire la degustazioni di prodotti di Calabria al Don Ippolito. Nel Museo la mostra Le orchidee spontanee a Buonvicino nel parco del Pollino che resterà aperta dal 26 al 28 Agosto.

Alle 21.30 la serata evento condotta da Nino Graziano Luca Tutto che vede sul palco da “Trame di moda” le collezioni di 5 stilisti emergenti finalisti di Moda Movie ispirati al “Green nature” Christian Spinelli di Catanzaro primo classificato, Elisa Sciammarella di San Benedetto Ullano, Ida Lumare di Crotone, Fabiola Dimasi, di Laurena di Borrello, Carmela Montalto di Luzzi.

Special guest moda 2024 lo stilista Giuseppe Cupelli che presenterà in anteprima la collezione Viaggio sull’Orient Express. La serata è accompagnata da intermezzi di Giada Giovanna Mastroianni.

Altro momento importante nell’ambito dell’evento la premiazione Eccellenze di Calabria a Santo Gioffrè, scrittore e medico e Florindo Rubbettino, Editore.

Il premio è una targa di Versace, stilista di Calabria scelta da Elite Gioielli. Inoltre durante la serata saranno assegnate le targhe ai giovani talenti, per la musica a Giada Giovanna Mastroianni, per il cinema a Silvia Felice e per la bellezza a Greta Raffo e una borsa di studio allo stilista emergente, finalista di questa edizione, da usufruire presso l’Accademia della Moda di Napoli partner dell’evento